美驻华使馆办独立日庆祝活动 谴责中国当局企图阻挡宾客

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美国驻中国大使勃恩斯昨天表示，大使馆日前举行独立日庆祝活动时，北京方面试图阻止一些宾客参与。

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据中央社今天报道称，美驻中大使指责北京企图阻止宾客赴独立日庆祝活动。据美国驻中国大使勃恩斯（Nicolas Burns）在推特发文说，美国驻中国大使馆15日举办因新冠病毒疫情而延期的美国独立日庆祝活动，而中国政府企图骚扰、劝阻一些受邀宾客出席。

美国驻中国大使勃恩斯表示，美国支持美中交流和接触，并认为中国政府也应如此。

中央社说，中国人权律师王全璋与妻子李文足15日下午在北京亮马桥地铁站遭约30名警察及便衣围堵。亮马桥地铁站位于美国驻中国大使馆附近，但并不清楚两人是否为美国驻中国大使馆邀请的宾客，或二者之间是否有关联。此事件当时迅速在社群媒体引发关注。

王全璋当天稍后接受美国自由亚洲电台访问时表示，他与妻子已平安返家，因17日是美国宪法日，当地公安国保提前对维权人士实施维稳，限制他们的人身行动自由。该报道引述王全璋说，“今年说要对我们进行所谓的‘稳控’，但不准备上门围堵，我们就去尝试（出门）一下。出去以后就发现他们（国保）跟着我们，我们设法把他们甩开，又是打车又是换地铁；出了亮马桥就发现，一直跟着我们的警察在那等候我们”。

王全璋夫妇随后被带至地铁警务站，直到负责管控两人的国保出现。当晚8时30分左右，国保将王全璋夫妇强行送回家，并要求当天别再出门。

该报道称，王全璋夫妇家门口目前仍有便衣把守。

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