能源短缺 中国提高煤炭产能 引发担忧

中国能源问题

法新社周日报道称，基于今夏的酷暑、能源短缺以及天然气和石油价格上涨，中国增加了煤炭产量，引发了人们对这种选择将增加碳排量的担忧。

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法新社指出，中国领导人习近平曾承诺从 2026 年开始减少煤炭的使用，作为到 2030 年减少中国二氧化碳排放量，以及到 2060 年实现碳中和的一系列承诺的一部分。

根据气候观测站 Carbon Brief 九月初发布的一项研究，作为全球最大的温室气体排放国，由于经济增长放缓，中国已连续四个季度减少二氧化碳排放量。

但是，北京当局为了重振经济现正仰赖增加煤炭的产量，这是一种对气候特别有害的能源。

中国这项政策（占其电力生产的大部分）令专家们感到担忧，他们担心这会使过渡到使用更多绿能的过程复杂化。

去年秋天，由于担心能源短缺，北京当局下令煤炭生产商在 2022 年把开采能力提高 3 亿吨，相当于增加一个月的煤炭产量。

据绿色和平组织称，2022 年第一季度，中国监管机构批准的煤矿总容量为 8.63 吉瓦。这已经是 2021 年全年核定产能的近一半。

避免短缺

报道续称，最近几周，由于前所未有的热浪，大量的煤炭被燃烧和开采以运行空调，弥补水力发电的不足。

今年六月，总理李克强呼吁“尽可能提高煤炭产能，建立长期煤炭供应”。

根据独立组织气候行动追踪者的说法，即使是北京为应对全球变暖而制定的“最严格”的气候目标，也将导致本世纪末之前全球变暖3°至 4°C，远远超出《巴黎协定》的目标将全球变暖限制在 1.5°C。

为实现这一目标，中国将不得不“在 2030 年之前尽快减少排放”，并“以比预期更快的速度减少煤炭和其他化石燃料的消耗”。

报道说，北京不愿放弃煤炭的部分原因是其电网效率低下，不允许将多余的能源从一个地区输送到另一个地区。

据Carbon Brief 的一份报告表示，煤炭和天然气是一种直接的能源，实际上是“地方当局避免电力短缺的唯一途径”。

更复杂的过渡

其实，中国在可再生能源方面取得了真正的进步。根据总部位于旧金山的非政府组织全球能源监测机构 (GEM) 的数据，中国目前的运营太阳能产能几乎占全球总量的一半。

但与风能或太阳能不同，煤炭和天然气库存可以根据需要保留和使用，让地方当局有安全感。

此外，由于俄罗斯入侵乌克兰，全球能源价格飙升，也推动北京提高国内煤炭产量，并指出 2022 年上半年煤炭进口量与去年相比为 17.5%。

绿色和平组织东亚气候和能源项目经理吴景汉告诉法新社，“中国现在对煤炭的赌注越多，以后资助和交付可再生能源项目的难度就越大。” 他补充说：“我们等待过渡的时间越长，过渡的道路就越复杂。”

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