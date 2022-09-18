英国跨党议员洽谈引进台湾华语师资取代大陆孔子学院

孔子学院

英国“卫报”（The Guardian）旗下“观察家报”（Observer）18日披露，英国一群跨党派国会议员目前正和台湾洽谈华语师资，以取代和中国官方有关的孔子学院。

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中央社转引报道说：英国境内目前有30所孔子学院分校。英国的孔子学院分校，实际上是由英国一所主办大学、中国一所合作大学及总部在北京的中国国际中文教育基金会联合开设。

直到不久前，英国保守党政府对北京支持的孔子学院计画仍抱持正面看法。2014年，时任教育大臣的现任英国首相特拉斯（Liz Truss）还曾赞扬孔子学院网络，称赞这些学校将在英国“奠立强力的华语基础建设”。

但此后特拉斯对北京的立场转趋强硬。近来的报导暗示，她准备宣告中国对英国的国家安全构成“严重威胁”，打入和俄罗斯一样的等级。

随著中英关係持续恶化，孔子学院的语言学习和教学计画在英国也不断受到密切检视。批评人士不但质疑孔子学院的资金来源和师资招募程序，也强调课堂的言论自由受到箝制，并称英国对待华语教学的方式“过时”。

尽管孔子学院多年来存在争议，却仍继续在英国教授有关中国的语言、文化和商务礼仪等课程。据英国保守党国会议员组成的“中国研究小组”（China Research Group）6月所做的一份研究，英国政府支出的校园华语教学经费，几乎全部都是拨给在大学中设置的孔子学院，估计从2015至2024年总金额至少达2700万英镑。

英国观察家报表示，参与和台湾洽谈华语师资相关事务的英国国会议员，也包括保守党的克恩斯（Alicia Kearns）。根据议员见到的新提案，官方华语教学补助经费可能转而提供其他计画，例如来自台湾的计画。

随著英国在脱欧后想方设法执行“全球化英国”（Global Britain）架构，英国的外语能力成为国会关切的重要议题。英国的外交、国协及发展事务部8月才遭披露，每年仅新增14位受过华语训练的官员。英国缺乏华语外交人才引发疑虑，也让华语教学受到关注。

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