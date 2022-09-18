谁这么有才赞“核酸盛世” 却遭批低级红高级黑

中国/“核酸盛世”

中国一场由核酸药物产业举办的高峰论坛，因为主题出现“核酸盛世”词语，刺激了当下多数中国民众的心情，引发批评，有媒体斥之“低级红、高级黑”。消息称，挨批后，该盛会已经悄悄改名“核酸英才今宵会‧共洽产业未来观”。

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据中央社今天报道称，中国大陆对新冠病毒疫情实行动态清零政策，出现病例的地区动辄要求做全民核酸检测，让许多民众反感。一些大城市先前更实施“常态化核酸检测”，由地方政府支付庞大的核酸检测费用，形成疫情管理下“百业萧条、核酸业独兴盛”的情况。

“2022核酸药物产业高峰（杭州）论坛”原本预定在11月初举行，论坛主题为“核酸盛世今宵会‧共洽产业未来观”。相关广告在社群平台传播后，“核酸盛世”的说法引发许多批评。

该报道说，新京报昨天刊发一篇题为“‘核酸盛世’不过是又一场低级红、高级黑”的评论文章。内容指“核酸盛世”的说法“没有考虑公众情感，挑逗甚至伤害了公众情绪”，并认为这样的主题设定“恐怕是片面将谋取公司利益、发展公司业务放在了首位”。

文章说，这场论坛原定于今年3月举行，因疫情原因延至11月。9月17日上午查询得知，本次论坛已将主题更改为“核酸英才今宵会‧共洽产业未来观”，“或许论坛主办方也已经意识到此说法的‘低级红’‘高级黑’本质”。

中共浙江宣传部9月初才发表文章，指出“低级红”“高级黑”的6种形式，其中就包括“自我美化、弄巧成拙”的“唱高调”。

不过，这篇文章当天就被下架。

中央社称，香港明报今天的消息说，至昨晚，论坛组委会发出通知，称经研究决定取消举办该论坛，但没有说明原因。

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