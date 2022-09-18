贵州客车侧翻27人死 网批为何凌晨载染疫者去隔离

中国/贵阳拉人隔离客车车祸

中国贵州省黔南州今天凌晨发生严重交通意外，一辆载有47人的巴士翻侧，目前造成27人遇难。此一交通事故因是官方客车征用拉人运往远地执行疫情清零隔离而引发格外关注。法新社今天稍早报道称客车在路途上侧翻，但没有细节。中国网络有民众质疑官方凌晨客车上高速是否载人去隔离，应该向社会说明。

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据中央社今天报道称，贵州巴士发生翻车严重事故，造成27人死20人伤。该报道引述新华社消息称，今天凌晨，贵州黔南州发生严重交通意外，一辆载有47人的巴士行驶期间侧翻，截至今午12时，事故已造成27人遇难。

而据三都县公安局通报，事故发生于黔南州三（都）荔（波）高速（贵阳往荔波方向）路段，事故中的20名伤者已送院救治。有关部门已紧急赶往现场处置。

目前贵州正处于疫情防控，黔南州部分县（市）进行临时区域管控。

因此中国社群平台上有网友问巴士凌晨怎么上得了高速公路？部份网友更质疑是否拉去隔离出事情？呼吁应该要向社会说明。

中央社稍后消息称，中国贵州的黔南州今天凌晨发生巴士翻覆的重大交通事故，官方今天下午证实，巴士为隔离人员转运车。这起事件再度点燃舆论对于“清零至上”防疫政策的不满。

今天凌晨，贵州黔南州发生交通事故，一辆载有47人的巴士行驶经过三荔高速公路时翻覆，截至晚上6时，事故造成27人遇难，20人受伤送医救治。事故发生之后，黔南州三都县公安局的通报，仅提及发生车祸，强调有关部门已紧急赶往现场处置，然而对于事故发生原因、乘客身分绝口不提。

由于目前贵州正处于疫情防控时期，黔南州部分地区进行临时区域管控，因此在微博等社群平台上，不少网友认为这班可以在凌晨开上高速公路的巴士，并不单纯，乘客极有可能是为了落实清零政策，而被载去隔离的确诊者。

根据贵州日报、贵州发布微信公众号，省委书记谌贻琴、省长李炳军下午赶赴现场坐镇指挥，要求有关单位查明事故原因、追究事故责任，同时记取教训，检视涉疫人员隔离转运和交通安全隐患。这样的说法等同于证实这辆巴士上的乘客都是要送往隔离的确诊者。

官方证实这个消息之后，随即在中国的网络上引发大量“清零重于人命”的批评。“贵州高速事故车辆为隔离转运车”这个话题更冲上微博热搜首位，截至晚间9时，已有破亿次的阅读量。不少网友批评官方一开始绝口不提这辆巴士是隔离人员转运车，甚至质疑车辆是转运车的报道都被下架。

有网友指出，这部车是来自贵阳市的转运车，贵阳市日前才宣布要在19日达成社会面清零目标，“27条人命是清零的代价，为了实现社会面清零，根本不把老百姓当人。”

也有网友留言表达无力感，“隔离大巴翻车遇难人数27人，整个贵阳都阳了也不至于有27人死亡。这防疫政策要害死多少人”。有批评称，“你不关注，我也不关注，大家都不关注。那么总有一天，我们也会坐上这辆车。 不是这辆车就是那辆车。”

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