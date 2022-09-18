20大前”欠“稳？ 传习近平连夜赶回北京

中国/20大

中国国家主席习近平在中共20大前，出访中亚乌兹别克斯坦，参加上海合作组织峰会，16日会议结束当天匆忙连夜返国。外媒消息聚焦习近平唯独没有参见上合峰会闭幕晚宴消息。

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据台媒自由时报今天引述新闻报道，20大未必稳过关？习近平连夜赶回，中国公安部长喊话防“颜色革命”。该报道称，习近平的嫡系心腹、中国公安部长王小洪在习近平返抵中国同一天警告执法部门，在20大前夕，须聚焦防范“颜色革命”，还承诺拥护效忠习近平，引发中共20大政权不稳的猜测。

习这次出访中亚，是他在武肺疫情爆发后近3年来首次外访，也恰好在事关他第三任期的中共20大之前一个月。外界早前就有不少观察人士认为，这说明习自认20大连任大局已定，出访无后顾之忧，结果却是连夜赶回国，引发猜测。

该报道引述香港《南华早报》18日消息，就在习赶回国的同一天，王小洪在中共中央党校校刊《学习时报》，发表发题为“新时代公安工作的历史性成就和变革”的文章，大力捧习。王小洪指出，公安部坚定自觉忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心，在任何时候任何情况下都坚决听从习近平总书记命令、服从党中央指挥。坚决彻底肃清周永康等人和孙力军政治团伙流毒影响，及时发现、坚决清除对党不忠诚不老实的两面人、两面派。王小洪还强调，中共20大“要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围”。

该报道称，习近平在16日上合峰会讲话中，要成员国防范所谓外部势力策动颜色革命。而王小洪也在当天的发文中，强调“公安姓党”，以及聚焦防范抵御“颜色革命”。王小洪是习近平的福州旧部，2016年任中国公安部党委书记兼常务副部长，今年6月接替赵克志担任公安部部长，他还打破惯例，兼任中央港澳工作领导小组副组长，介入港澳事务。

该报道没有提及习近平回返北京进一步消息。

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