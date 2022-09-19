中国芯又出事：中芯国际非执行董事任凯被查

中芯国际

中芯国际非执行董事任凯被指控涉嫌严重违纪违法，受到纪律审查及调查。任凯曾任中国国家大基金管理人，而大基金已有多人被查。

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中央社报道，中国半导体行业大地震，包含芯片业大老路军、丁文武在内，今年7月至今，多名和中国国家积体电路产业投资基金（国家大基金）相关的业界高层被查。大基金复杂的投资关系、运作模式欠缺严格监督使贪腐孳生等问题也浮上台面。

据中国《第一财经》、《南方都市报》报导，中国中纪委国家监委再度发布通报，宣布中芯国际非执行董事任凯由于涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪国家监委驻国开行纪检组审查和北京市监委监察调查。

据公开资讯，任凯现任中国国家开发银行管理企业副总裁、华芯投资管理有限责任公司副总裁，他过去曾任大基金的管理人。而上述三间企业的关系极为紧密，华芯投资是由中国国家开发银行的全资子公司“国开金融”投资成立，华芯投资则是大基金的主要发起人与投资人之一。

报导指出，在任凯之前，今年7月以来，已有多名“大基金”的前任与现任的高层被调查，包含大基金总经理丁文武、前华芯总裁路军、前华芯投资总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆、前投资二部总经理刘洋等人。

此外，中国前工信部的部长肖亚庆于7月底因涉嫌违纪违法被查落马。由于工信部负责中国半导体政策，包括对芯片公司的补贴，因此有分析认为“肖亚庆”被查可能也与半导体产业监管有关。

任凯被查的消息传出后不久，中芯国际发表声明称，任凯并不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司“生产经营”、“财务状况”等产生影响。

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