中国铁路总公司原掌门人盛光祖被开除中共党籍 司法起诉

中国/贪腐

中纪委网站今天9月19日宣布中国铁路总公司原党组书记、总经理盛光祖因严重违纪违法，被开除中共党籍，移送检方审查起诉。

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中纪委网站首先指控这位中国铁路前部长“政治意识淡漠”，“对抗组织审查”，“热衷迷信活动”；违规接受宴请、旅游等活动安排，收受可能影响执行公务的礼品；并指控他“在干部选拔任用中为他人谋利益；对亲属失管失教，纵容、默许亲属倚仗其职务影响谋取私利”；

盛光祖还被指控“靠海关吃海关”“靠铁路吃铁路”，用人腐败和用权腐败，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。但中纪委没有具体透露他收受了多少财务。

盛光祖在2011年2月，时任铁道部长刘志军被免职后，从海关总署署长调任铁道部党委书记和部长，是中国铁道部最后一任部长。2013年3月14日，中国铁道部被分拆。盛光祖转任铁路总公司党组书记和总经理。

降速高铁

据香港01介绍，盛光祖上任铁道部长数月后，发生了2011年杭深线动车组列车追尾事故。盛光祖被认为对事故处置不力，2011年12月28日，向国务院作出深刻检查，随后他连续多次召开安全会议，最终敲定高铁降速方案。

从2011年7月1日开始，中国高铁宣布全面降速运营，时速从350公里降至300公里。

2016年10月，盛光祖退休，但于同年11月被任命为中国人大财经委员会副主任委员。2022年3月25日，中纪委国家监委宣布他因涉嫌严重违纪违法正在接受审查和调查。

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