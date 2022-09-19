乌军横渡东北部奥斯基尔河准备攻击顿巴斯俄军

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路透社援引乌克兰方面周一表示，乌克兰军队已渡过奥斯基尔河（Oskil River）控制东岸，准备对东部顿巴斯地区的俄罗斯占领军发动攻击。乌克兰总统泽连斯基表示，将为夺回沦陷的领土而战，绝不松懈。他表示，乌克兰军队将持续向俄罗斯施压。

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路透社报道，乌克兰军方周一称，他们已推进跨越奥斯基尔河。乌军在通讯软体Telegram上表示，从周日开始，乌军控制了（奥斯基尔河）东岸。

卢甘斯克州（Luhansk）州长盖戴（Serhiy Gaidai）也表示，这意味卢甘斯克州离"解除占领"的状态已经不远了。

消息称，渡过奥斯基尔河是乌军反攻东北地区哈尔科夫州（Kharkiv）的另一个重要里程碑。这条河向南注入北顿涅茨河（Siversky Donets），而北顿涅茨河婉蜒穿过俄罗斯入侵的焦点顿巴斯地区（Donbas）。

近日来，乌军推进速度再度减缓，乌克兰总统泽连斯基表示，这是因为乌军正在整顿，准备进一步的攻势。

泽连斯基在对全国发表的谈话中表示，要持续对俄罗斯施加压力。他在每晚例行谈话中说：“也许现在你们中的一些人认为，在取得一系列胜利之后，我们现在已经陷入了某种平静”，“但是这不是平静。这是在为再次取得一系列胜利做准备。

据乌克兰军方表示，乌克兰部队分别在东部哈尔科夫地区和南部赫尔松地区（乌克兰于9月份发起反攻）以及相邻的顿涅茨克部分地区击退了俄罗斯军队发起的袭击。

另据路透社援引英国军方周一表示，过去10天内，俄罗斯很有可能在乌克兰损失至少4架战斗机，使俄方自入侵开始至今，损失的战机达到约55架。

英国国防部在推特上的每日情报报告中称，一种可能是，俄罗斯空军在乌军推进的压力下，为了向俄军地面部队提供近距离空中支援，承受更大的风险，这是损失升高的部分原因。

报告称，俄罗斯飞行员的状况认知能力通常很差。"随着前线快速移动，一些飞机很可能误入敌方领土且进到更密集的防空区。"

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