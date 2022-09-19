墨西哥中部发生7.4级强震 尚未传出灾损报告

墨西哥中部沿海地区周一发生7.4级强烈地震，震源深度15.1公里，为极浅地震，首都墨西哥城有感震。周一的地震与1985年与2017年的大地震发生在同一天（9月19日），另许多人感到难以置信。到目前，还没有灾难损失报告。

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法新社报道，墨西哥国家地震研究所表示， 墨西哥中部的太平洋沿海地区周一发生规模7.4级强震，引发首都墨西哥城的地震警报，但目前尚未传出相关灾损。

墨西哥总统奥夫拉多尔在推特上发文表示， “真诚地希望(地震）不会造成任何严重的情况”。

据美国地质调查所称，周一的强震的震中位于阿奎拉市（Aquila）东南方37公里处，地震深度为15.1公里。

首都墨西哥城市长辛鲍姆在推特上说：“到目前为止，没有任何损失的报告。”

在首都，市民们刚刚结束抗震演习，半小时地震警报响起，居民们再次跑到街上。37岁的卡琳娜·苏亚雷斯在首都市中心对法新社记者说：“我们都以为这不是真的！但确实如此(发生了地震）。今天，大地再次强烈震动。”

1985年与2017年的同一天（9月19日）墨西哥发生大地震，分别是墨西哥城规模7.8级地震，以及墨西哥市附近规模7.1级地震，而周一地震发生前一个小时，墨西哥城刚刚举办919强震周年纪念的演习，"919巧合"让许多民众不敢置信。

2017年9 月19日墨西哥市附近发生 7.1 级地震，造成369人死亡。1985年9月19日，墨西哥城8.1级地震摧毁了墨西哥城中心，造成 10,000 多人死亡。

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