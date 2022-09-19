数十家人权组织联名呼吁确保"雪饼"基本权利

中国/人权

2022年9月19日，是中国独立记者黄雪琴和劳工权利活动家王建兵被捕一周年的日子，包括无国界记者组织，国际特赦组织以及国际人权服务社等人权组织联名敦促。中国当局尊重并确保两人在押期间享有各项基本权利。

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牵头组织此一联署名的国际人权服务社在网站上介绍说，2021年9月19日，中国广州警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”强行抓捕了黄雪琴和王建兵两人，并以“防疫”为由对两人进行了长达五个多月的单独关押和秘密审讯，两人于2021年10月27日被正式批准逮捕，2022年3月27日被正式移送检察院，历经两次退回补充侦查后，该案于2022年8月12号首次移送法院。

黄雪琴曾在中国主流媒体担任调查记者，她关注的议题包括妇女权利、公共利益、官员腐败、企业污染和边缘群体等。她还参与了大量#MeToo案件，为遭受性侵和性骚扰的受害者提供支持和帮助。2019年10月17日，她因在香港发表关于反送中运动的文章，被广州警方刑事拘留3个月。王建兵在非营利机构工作超过16年，他从事的工作涵盖了教育、残疾、青年和劳工等各种领域。自2018年以来，他致力于为患有尘肺病等职业病的工人进行权利倡导和提供各种服务，比如提供必要的法律支持。

总部设在巴黎的无国界记者组织也发表声明呼吁北京释放中国调查记者黄雪琴，

无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示：“知名记者黄雪琴只是以调查社会议题的方式服务中国民众，却因此遭到当局任意拘押，这证明了中国政府决定消灭国内所有残余的独立声音”，他并要求当局“立即释放黄雪琴与中国监禁的所有记者及新闻自由捍卫人士”。

中国在无国界记者世界新闻自由排行榜上名列倒数第四，目前至少拘押122名记者，为全球最大的记者监狱。

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