猴痘：中国流行病专家建议避免与外国人接触

中国/猴痘

在中国出现首例猴痘病例后，中国的一位高层卫生官员敦促民众避免 "与外国人的直接皮肤接触"，引发热议。

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中国在上周五（9月16日）记录到第一例猴痘确诊病例，患者是一位最近进入中国并正在接受新冠检疫的人。

"为了预防猴痘感染"， 中国疾病预防控制中心首席流行病学家吴尊友，在微博上写下几点建议：其中第一条是"不要与外国人有直接的皮肤接触。他还呼吁民众避免与三周内从境外回国的人、以及陌生人发生肌肤接触；吴尊友保证说，中国有严格的反猴痘政策，其中包括对边境的出入管制，和对人员抵达中国后进行强制性检疫，迄今已阻止了猴痘在中国的传播，但他也警告说可能 有"漏网"病例的出现。

吴尊友的帖子，上周末在中国被多个社交网络分享并引发热议，但是原帖的评论区已经被禁用。

法新社报道说，在对他的帖子截图发表评论的人中，一些人严词批评这是"歧视"，另一些人则指出，自从实行打击新冠病毒的限制措施开始以来，许多居住在中国的外国人无法离开中国。并提问说"你知道最近几年有很多外国人留在中国吗？

此后，吴尊友在微博上的原帖被修改，估计是为了低调处理刚开始的网络争议。

现在建议只针对 "避免接触最近三周内，来自外国猴痘疫区、并可能感染猴痘的外国人。

上周五，中国西南部重镇重庆的卫生部门在一份报告中说，中国报告的猴痘病例是在患者出现了，包括皮疹在内的症状后，被确诊的。报告称，患者立即被隔离，目前情况稳定，报告还补充说传播的风险很低。

猴痘以高烧开始，并迅速发展为皮疹。

这种疾病通常在感染的两到三周后自动痊愈，但有可能导致严重的并发症，其中包括细菌感染。

根据世卫组织对猴痘确诊病例的统计，截至9月7日，在125个国家有54,709个确诊病例，死亡18人，其中98%的病例发生在欧洲和北美。

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