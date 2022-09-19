背射采访记者 警方称「非不合理」滥权投诉「无法证实」

香港，法制

香港的投诉警察机制备受批评，近日再添一例。一名时任商业电台记者采访2019年抗争运动时，被防暴警察推开和驱赶后转身跑开时，被警员从后发射海绵弹，以致背囊亦被射穿，在有现场影片的情况下，时任警务处长邓炳强曾表示，已就事件训斥警员。但警方内部的投诉课近日通知投诉人，其投诉警员滥权的指控「无法证实」，而覆检警方投诉调查报告的法定组织亦已通过警方的裁定。相关前记者指，警方说法与事实不符，考虑提出复核。

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现已擢升为保安局局长的邓炳强今(19日)早回应时指出，事件中，警员有改善空间，会以「训斥」的方式提醒前线改善，但仍然要交投诉警察课和法定的「独立监察警方处理投诉委员会」详细检视，他尊重调查结果。邓被追问时强调，指警员有改善空间未必等于调查结果有错。

事发2019年11月中反对修订逃犯条例运动期间，记者凌晨在旺角采访示威者堵路活动时，警方作出驱散行动，综合网上片段和时任商台记者郑先生忆述，两次「接触」都是警员拍打或推开他，第二次是他发现有防暴警员与在场其他记者发生推撞，于是走近拍摄并叫出警员的「行动呼号」，该警员以手拨开他的手，声称要作出拘捕，他于是转身离开，在听到一下防暴枪声后，他曾停步并表明自己的记者身分。他其后发现背囊被射穿，现场发现海绵弹弹头。郑先生同年12月向警方投诉，指向他发射海绵弹的警察滥用职权。

事隔近三年，投诉警察课今年8月去信通知他，称指控属「无法证实」，而监警会亦已通过警察课的调查结果。根据机制，监警会没有调查权力，只能列席会议及就被指「自己人查自己人」的警察投诉课的调查结果进行查询，然后决定是否通过。

根据投诉警察课的信函，由于当时现场环境混乱，防暴警察为保障当事人安全，要求他离开，惟当事人未有理会，更冲前触碰警员的手部后「转身逃走」，认为有关警员追捕当事人及发射海绵弹「并非不合理」，所以裁定指控「无法证实」。根据监警会网页，这意味投诉人的指控没有充份证据支持。

现已离职的郑先生今(19日)早在商台响应调查结果时指出，当时是防暴警员「主动接触我手部，并非我主动接触」，二人手部才有触碰。他又指出，他当时身穿写有记者字样的反光衣和配戴记者证；被海绵弹击中后，亦曾停步并高呼记者身分，警员亦随即转身离开，没有继续追他。警方现时的说法与事实不符。他表明考虑复核投诉结果，又质疑现行机制是否可信，期望监警会作出交代。

商台新闻及公共事务部响应时亦批评警方结论与该台理解的事实不符，指记者并非被追捕而逃走，将要求警方复核并交代事件。该台续称，邓炳强曾两度在该台节目中表示，已就事件训斥涉事警员，就案件作纪律覆检，证明涉事警员有不对的地方。

香港记者协会主席陈朗升提出质疑，指记者并无武器在身，警员发射海绵弹的目的何在，所使用武力是否与实际情况相称。他又反问，倘若警方认为记者触碰警员手部有问题，为何未有当场警诫或拘捕记者？开枪后亦未再上前追捕。

根据《明报》向警方索取的资料，截至5月底，投诉警察课收到1949宗与反修例示威相关的投诉，当中138宗与传媒有关。警方未有透露裁定指控属实的有多少宗，但根据公开数据显示，涉及记者投诉获证明属实的，不足5%，包括警员以粗言秽语喝骂记者及执勤时制服未有展示任何识别等。至于阻碍记者采访、扯下记者防毒口罩等投诉，则未见投诉成立。

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