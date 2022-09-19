英女王伊丽莎白二世下葬仪式在温莎圣乔治教堂举行

英国/女王/葬礼

英女王伊丽莎白二世盛大葬礼之后，载着女王灵柩的灵车抵达女王最后的安息之地温莎城堡，女王将与丈夫菲利普亲王一起长眠在圣乔治教堂的皇家墓穴内。法新社说，英国国王查理三世和王室成员、英国政要以及来自世界多国的元首和代表等约两千多人出席了在伦敦西敏寺举行的葬礼，向这位跨越时代的君主告别致敬，为世界历史辉煌的一页划上了句号。

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法新社报道，历时约一小时的女王葬礼仪式结束前，全英国默哀两分钟。女王灵柩随后由英国国王查理三世率领王室成员以及3千名军人组成的队伍护送，灵柩绕行女王生前工作和居住的白金汉宫，以及伦敦多个著名地标抵达海德公园的威灵顿拱门。

来自英国和世界各地的大批民众在女王灵车经过的道路两旁为女王送行。

路透社报导，葬礼进行时，在海德公园有人擦拭眼泪，有人啜泣，随后，许多小孩被抱在空中或坐在父母肩膀上，看着女王灵车经过。

群众中也有人为盛大的国葬和激励人心的音乐鼓掌，表达他们对女王的敬爱。人群透过大型电视屏幕观看葬礼的过程。群众中有些人身穿黑衣，沉默表情忧伤。其他人则穿著鲜艳的衣服，说他们想庆祝女王的一生。

来自英国各地及其他地区的男女老幼，许多人彻夜露宿，等待葬礼的举行。在葬礼开始前一个多小时，伦敦市中心所有观看区域都已挤满人群。当局曾预计前来首都参加这场国葬的人将多达100万。

全英国各地的大小城镇，也都安排了大型萤幕播放国葬以及当天其他相关活动。

葬礼之后，英国国王查理三世及王室成员在温莎城堡圣乔治教堂举行私人葬礼，约800名宾客参加。伊丽莎白二世与已故王夫菲利普亲王合葬于圣乔治教堂的皇家墓穴内。

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