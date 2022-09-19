香港财赤料扩至历来次高的逾1000亿　传放宽入境免住检疫酒店以推动经济

香港，经济，新冠疫情

仍受疫情及未能通关打击的香港，经济情况可能比年初预想时差。制订财政政策的司长陈茂波大幅提高他对本财政年度的财政赤字预测，指会超过1000亿港元(下同，折算约127亿欧元)，成为香港历史上第二高的财赤，声言跨境往还的便捷是恢复经济动力的核心所在。而一直反对放宽防疫措施的医务卫生局长卢宪茂亦突然改变口风，上周六指港府正积极考虑入境人士毋须入住检疫酒店、只须医学监察7天的「0+7」方案，相信「短期内」会有数据支持。

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不过，两名经济学者均认为，香港应尽快像其他国家般完全开放，下月实施「0+7」仍较其他国家的防疫入境措施「落后」。网台评论员梁家权今(19日)早称，「0+7」意味旅客和商界人士入境后有7 天仍不能进入食肆及大部分地点，吸引力不足，预料商界会在实施「0+7」后，要求进一步放宽，而这种「上得床嚟掀被冚」(即得寸进尺)的情况亦是港府考虑「0+7」时的忧虑。

财政司长陈茂波2月下旬发表本年4月至明年3月的年度财政预算案时，估计财赤为563亿，但时隔半年，他昨在网志表示，经济低迷，港府收入料将不如预期，但开支却上升，估计本年度将录得超过1000亿元赤字，仅次于前年2325亿元赤字的历史纪录，意味港府的财政储备或会进一步降至8000亿元的边缘。他补充，倘若不计算今年将发行的绿色债券所得的350亿元，则财赤会更严重。

他解释，今年4月至8月的港股成交额和楼宇成交量分别下跌26%和37%，或令本年度的印花税收入比预期少约三分之一。楼市疲弱影响所及，去年占香港收入来源第二位的地价收入亦大减，今年度首五个月的地价收入只有172亿元，只及全年预算收入的14%。与此同时，开支却显著增大，年初估计的逾560亿元赤字，并未包括及后推出、涉资430亿元的陈疫支援和保就业支出。

财政司长总结，未来数季的经济环境仍然严峻，经济改善的关键是疫情更大程度受控，跨境往还的便捷更是恢复经济动力的核心所在。

中文大学亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认同陈茂波的财赤水平预测，认为这是第五波疫情的严峻程度出乎意料地高所致。他又说，相关财政情况较2003年沙士(中国称非典型肺炎)期间好，以储备为例，8000亿元可供港府开支一年多一点点，而03年时的储备只够港府九个月开支。不过，若港府继续现时的严谨防疫政策，他对香港经济展望「绝对不乐观」，全年将出现经济负增长。港府8月时已再度下调本年GDP增长预测到「-0.5%至0.5%」，低于此前预测的1%至2%。

他强调，只有振兴经济才有望扭转香港财赤，估计即使港府在下月实施「0+7」，仍然落后于其他国家「直入」的做法，认为港府应尽早公布通关路线图，以刺激经济，若此，或可减轻明年预算案再派消费券和推出保就业计划的压力。

另外，中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量亦建议港府尽快完全开放香港，「实时『0+0』就最好」，以鼓励更多外人来港，带动经济。

香港现时的新增感染人数虽已由每日的逾万宗，回落至前日的七千多宗，新增23人死亡。但卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣指出，现时的感染数字仍处高位，单日确诊数字短期内会上下波动，须密切观察以判断疫情走势。他再次呼吁市民尽快接种疫苗，提升社会整体免疫屏障，增加有利社会复常的条件。

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