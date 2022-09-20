俄欲以假公投吞并乌占领区 西方形容一场闹剧

俄罗斯侵乌战争

俄军在乌克兰东部、南部节节败退、乌军反攻越来越凌厉之际，莫斯科在乌克兰四个地区扶植的亲俄傀儡周二宣布紧急举行“入俄公投”，随即遭欧美谴责为“假公投”，“挑衅”、“闹剧”，表示永远不会承认假公投结果。乌克兰则誓言，俄罗斯的威胁将被彻底“清算”。

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乌东分裂武装把持的顿涅茨克、卢甘斯克，以及南部的赫尔松及扎波罗热周一宣布，将于本月23-27日举行“入俄公投”。这一举动被认为是傀儡政权恐惧失败的绝望之举，也被视为普京政权面对乌克兰大反攻试图扳回局面的绝望一招。

俄罗斯吞并乌克兰部分占领区的招数立即被西方国家戳破是“假公投”，法国总统马克龙形容所谓公投不过是一场“闹剧”，“挑衅”，“不会产生任何法律后果”。马克龙形容，“这是俄罗斯在上演的一场闹剧”。

在纽约出席联大的马克龙还补充说，唯一存在的事实是，俄罗斯发动了这场战场，乌克兰在抵抗俄罗斯侵略，以及我们希望终结战争。

德国总理朔尔茨表示，“假公投是不可接受的。”美国国家安全顾问沙利文表示，俄罗斯决定的不过是一场拙劣的“假公投”，“美国永远不会承认俄罗斯以所谓公投名义吞并的乌克兰土地。”北约揭露俄罗斯举行假公投是战争升级行为。

俄罗斯傀儡政权将采取与俄罗斯并吞克里米亚同样的方式，2014年，俄军占领乌克兰克里米亚，通过举行所谓“入俄公投”并吞，国际社会认为这一公投是非法的，无效的。

乌克兰总统府周二揭露俄罗斯操纵“假公投”，指出这是俄罗斯出于“对失败的恐惧”而进行的“讹诈”，基辅警告，俄罗斯的威胁将被彻底“清算”

乌克兰外长库尔巴保证，乌克兰不理会俄罗斯威胁， "继续解放被占领的土地"。

俄罗斯扶植的乌克兰分离政权紧急宣布举行“入俄公投”，显然与9月初以来俄军在乌军强大反攻下匆忙逃离哈尔科夫地区有重大关系。乌克兰军队同时在南部赫尔松地区发动反攻，不断蚕食俄军地盘。另外，乌军还在莫斯科春季已经百分之百控制的卢甘斯克州境内开展攻势。

基辅希望重新夺回比罗戈里夫卡村(Bilogorivka)，5月份俄罗斯在征服该村时付出了沉重的代价，当时俄罗斯军队在试图渡过锡维尔斯基顿涅茨河时遭到了灭顶之灾。被摧毁的装甲车的图像传遍了全世界。

在20公里外的锡韦尔斯克(Siversk)，乌克兰大炮正在炮击俄罗斯阵地。

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