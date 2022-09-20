德国经济部长欲阻止中远集团入股汉堡港运营公司

中德关系

德国经济部长哈贝克（右）在诺伊哈登堡城堡外举行的七国集团贸易部长会议结束后与日本经济部长西村康俊告别。媒体报道，哈贝克希望阻止中国航运公司中远集团入股汉堡港Tollerort集装箱码头的运营公司

据《柏林日报》报道，在中美关系和台海局势日益紧张的情况下，德国政府也在收紧对华政策。绿党籍德国经济部长哈贝克希望阻止中国航运公司中远集团入股汉堡港Tollerort集装箱码头的运营公司。

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中方希望以35%的比例入股。但哈贝克反对港口运营商HHLA的计划。哈贝克向路透社表示，他“倾向于禁止这样做。虽然该集装箱港口只是港口的一小部分，但中国可以影响贸易。”哈贝克认为，“总的来说，我们应该对中国在欧洲的投资更具批评性。”

德国《世界报》报道说，哈贝克和汉堡港口代表就中方入股交易展开了对峙。就哈贝克打算阻止中远入股汉堡港一事，汉堡方面认为这是一场“灾难”。就在上周，汉堡港代表警告德国政府，不要禁止中远集团进入集装箱码头的计划。汉堡港市场部董事Axel Mattern说：“中国人进入运营公司对港口来说是一个巨大的收获，而不是一种威胁，尤其是中远公司很快就会成为世界上最大的航运公司。拒绝中国人不仅对港口，而且对德国都是一场灾难。”社民党籍汉堡市长Peter Tschentscher也赞成中方入股，说这有利于港口提高产能和作用。

《世界报》继续报道说，自红绿黄联盟上台以来，新政府已决定要改变前任默克尔的对华友好政策。尤其是绿党在经济部长哈贝克和外长贝尔博克的敦促下，要求对中国采取更严厉的政策。德国新政府把中国损害人权的行为明显摆放在更重要的位置上。

据路透社消息，德国经济部数周来一直在秘密研究一整套措施，以促使德国公司抛弃中国，转向其他亚洲国家。目前正在考虑的措施有国家投资和出口担保。德国复兴信贷银行还将研究是否可以缩减其中国项目，以便为德国企业在印尼等其他亚洲国家的业务提供更多贷款。即便较小的计划，如贸易展销会或与中国的经理培训，也将受到审查。哈贝克向各公司非正式地表示，不再希望与中国进行某些活动

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