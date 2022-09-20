拜登表态愿协防台湾 美国安顾问重申对台政策不变

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美国总统拜登接受媒体专访时再度提到美国将协防台湾，而白宫国安顾问沙利文周二澄清拜登言论并未改变美国一中政策，"美方持续反对片面改变台海现状，以维持台海和平稳定"。

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中央社消息，美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目"60分钟"（60 Minutes）18日播出拜登专访。拜登在被问及如果中国武力犯台，美军是否会出兵协防台湾时果断回答："会，如果发生前所未有的攻击（unprecedented attack）。"

主持人为求确认追问道，是否代表与俄罗斯入侵乌克兰不同，如果中国侵台，美军的男男女女将会保护台湾，拜登再次回答说："对。"

这是拜登上任以来，第4度公开表态如果台湾遭受中国攻击，美军愿意协防台湾，也再次引发外界关注美国的台湾政策是否作出调整。

白宫安全顾问沙利文周二在白宫媒体简报被问及拜登的说法是否意味美国对台政策调整时指出，正如拜登在访问中所说的，美方持续支持一中政策、反对片面改变现状，并支持台海稳定和平。

他指出，拜登每次谈及台湾时都会重申这些基本承诺，"他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地的强调并重申一中政策"。

沙利文指出，拜登在这次访问中被问到一个假设性问题。他在5月访问东京时也被问及类似问题，当时他也给出与这次专访类似的答案，事后有人问他是否做出重大政策改变的宣示，拜登表示，"不，我没有。"

沙利文表示，当美国总统想要宣示政策改变时，"他就会这样做。但他（指拜登）没有"。

沙利文说，"拜登是个直言不讳且率直的人，他回答一个假设性问题，以前也有过类似的答覆。他也很清楚表示并未改变美国对台政策，他所支持的是美国民主党与共和党政府都执行的历史性对台政策，数十年来协助维持台海和平稳定"。

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