美中情局副局长披露习近平下令解放军2027年要具备武统台湾的能力

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2022年8月17日，在台湾花莲空军基地，军事人员站在美国鱼叉A-84、反舰导弹以及AIM-120和AIM-9空对空导弹旁边，准备在一架美国F-16V战斗机前进行武器装载演习。中国在2022年9月16日宣布对美国国防承包商雷神公司和波音防务公司的首席执行官进行制裁，原因是美国向竞争对手台湾出售了大量武器。

美国中央情报局（CIA）副局长科恩（David Cohen）日前披露，中国国家主席习近平已下令解放军，在2027年前要具备武统台湾的能力。

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美国有线电视新闻网（CNN）记者莉莉斯（Katie Bo Lillis）日前在推特上透露了上述消息。

消息说，科恩表示：习近平已告诉中共军方，他希望在2027年前具备以武力攻打台湾的能力。科恩称：“习近平还没决定那么做，但他已要求军方做好准备，让他能够想做就能做到。”

柯恩的评估与美军前印太司令戴维森（Philip Davidson）及参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）的评估一致。

戴维森接受日本共同社专访时说，他担忧北京为了统一，未来6年内台湾可能出事，这不单指中共可能武力犯台，也包括以导弹集中轰炸或封锁台湾海峡等。

米利早前曾与国会讨论过这些评估。米利说：“他们的评估是根据习近平的一次谈话内容，这次谈话要求解放军加速其现代化计划，以发展攻占台湾的实力，并将完成时间从2035年提前到2027年。”

今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）上将警告，随着北京的野心越来越大，作风也越来越大胆的情况下，来自俄乌战的教训是，攻台的情形真有可能发生，“我们必须确保为采取任何行动做好准备。”中共军队攻台恐步俄军惨败后尘

另据《华盛顿邮报》报导，美军空军上将柯顿（Anthony Cotton）在参议院军事委员会听证会上表示，美国必须认真对待北京的威胁，特别是在涉及台湾的潜在冲突时。柯顿说，“如果拥有可靠的吓阻力，将使他们在与我们交手之前三思而行。”

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