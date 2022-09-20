美中情局副局长披露习近平下令解放军2027年要具备武统台湾的能力
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美国中央情报局（CIA）副局长科恩（David Cohen）日前披露，中国国家主席习近平已下令解放军，在2027年前要具备武统台湾的能力。
美国有线电视新闻网（CNN）记者莉莉斯（Katie Bo Lillis）日前在推特上透露了上述消息。
消息说，科恩表示：习近平已告诉中共军方，他希望在2027年前具备以武力攻打台湾的能力。科恩称：“习近平还没决定那么做，但他已要求军方做好准备，让他能够想做就能做到。”
柯恩的评估与美军前印太司令戴维森（Philip Davidson）及参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）的评估一致。
戴维森接受日本共同社专访时说，他担忧北京为了统一，未来6年内台湾可能出事，这不单指中共可能武力犯台，也包括以导弹集中轰炸或封锁台湾海峡等。
米利早前曾与国会讨论过这些评估。米利说：“他们的评估是根据习近平的一次谈话内容，这次谈话要求解放军加速其现代化计划，以发展攻占台湾的实力，并将完成时间从2035年提前到2027年。”
今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）上将警告，随着北京的野心越来越大，作风也越来越大胆的情况下，来自俄乌战的教训是，攻台的情形真有可能发生，“我们必须确保为采取任何行动做好准备。”中共军队攻台恐步俄军惨败后尘
另据《华盛顿邮报》报导，美军空军上将柯顿（Anthony Cotton）在参议院军事委员会听证会上表示，美国必须认真对待北京的威胁，特别是在涉及台湾的潜在冲突时。柯顿说，“如果拥有可靠的吓阻力，将使他们在与我们交手之前三思而行。”
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