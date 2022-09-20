联合国大会：古特雷斯警告"世界岌岌可危" "地球正在燃烧"

联合国大会/古特雷斯/气候/政治

联合国秘书长古特雷斯周二在联大第77届会议一般性辩论开幕式上警告：从乌克兰战争到全球暖化，“我们身处波涛汹涌的大海上，信任正在瓦解，不平等现象正在暴增。我们的地球正在燃烧，人们受到伤害，一个不满情绪全球蔓延的冬天即将出现。古特雷斯呼吁，国际社会需要形成世界联盟，这一联盟必须紧急克服分歧并共同行动。

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第77届联合国大会周二开始进行一般性辩论，古特雷斯在开幕式致词时指出乌克兰战争、全球各地冲突持续大幅增加、气候紧急状态、发展中国家金融情势严峻、消除贫穷和对所有儿童提供有品质教育等联合国目标进展倒退等问题。

古特雷斯说："我们的世界岌岌可危，而且陷入瘫痪。"

此次一般性辩论的主题是“分水岭时刻：以变革方案应对相互交织的挑战”。

古特雷斯特别指出，围绕一系列挑战取得进展都因地缘政治紧张局势而受牵制，世界既处于危险境地，又处于瘫痪状态。他说，“在某一个时期，国际关系似乎正走向一个两国集团世界；如今，我们则可能面临零国集团的局面。没有合作；没有对话；没有集体解决问题之举。”

古特雷斯向各国领导人表示，各国"深陷巨大的全球功能障碍"，没有准备好或是不愿意应对威胁人类未来与地球命运的重大挑战。

他强调，在全球和平与安全因此面临巨大风险的情况下，“我们必须继续依据《联合国宪章》和国际法努力促成和平”。

面对气候危机，古特雷斯指出，过去的一年，气候灾害已经给欧洲带来了中世纪以来最糟糕的热浪，给中国、美国和其他国家带来了大旱，使饥荒在非洲之角持续不退，百万物种面临灭绝危险，没有一个区域可以毫发无损。古特雷斯强调，“气候危机是我们时代的决定性议题，它必须成为每个政府和每个多边组织的第一要务。”

古特雷斯提出，要大力发展可再生能源，并帮助各国适应日益严重的气候冲击，同时处理灾害造成的损失和破坏。

在联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十七届会议即将在埃及召开之际，古特雷斯呼吁全体领导人努力实现《巴黎协定》所载目标。他说，“我们还必须在12月举行的联合国生物多样性大会上取得成功，从而化解生物多样性危机。”

古特雷斯呼吁推出由二十国集团牵头的可持续发展目标刺激计划，大力推动发展中国家的可持续发展。

另外，联合国大会第77届会议主席克勒希在其开幕发言中也重申，“世界需要通过团结、可持续性和科学寻找解决方案”，这也是他为其担任大会主席所选择的格言。

这是联合国会员国领导人3年来首度亲身出席联大会议，将处理各种冲突、气候灾难、与日俱增的贫穷和不均，以及自从俄罗斯侵略乌克兰以来每况愈下的强权分歧。

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