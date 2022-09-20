联大年度会议 古特雷斯呼吁向使用化石燃料企业加税

联大年度会议

联合国秘书长古特雷斯9月22日呼吁要向在乌克兰战争中获得巨额利润的化石燃料企业增加税收

联大年度会议在纽约举行，联合国秘书长古特雷斯今天呼吁要向在乌克兰战争中获得巨额利润的化石燃料企业增加税收。欧盟关注伊朗核协议。

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联大年度会议今天周二举行高级别会议和一般性辩论会议，联合国秘书长古特雷斯今天呼吁停止无休止争论，现在是向那些使用化石燃料的大型企业增加税收的时候了，因为他们在俄罗斯入侵乌克兰战争中获得丰厚利润。

联合国秘书长古特雷斯同时强调，世界富裕国家向使用化石燃料企业增加的税收一部分可以用来补偿那些贫穷的国家民众受到的通货膨胀损失，因这导致粮食价格和能源价格上涨。

特别是这些贫穷国家排放的温室气体少，却因为气候变化受到影响大，损失倍增。

法新社消息指出，伊朗总统莱希本周在纽约，欧盟认为伊朗核计划谈判没有任何新的进展，欧盟外交政策专员伯雷利预计本周不会有任何新情况。不过博雷利在纽约召开的新闻发布会上强调，为恢复核协议而拿出的提案仍将摆在桌面上，并强调他认为没有比这更好的解决方案了。不过伊朗总统表示伊朗在谈判中态度真诚，期望各方达成良好协议。

法国方面不排除总统马克龙与伊朗总统莱希会晤的可能性。法国高层在过去的几个月中多次与伊朗通话，呼吁伊朗接受欧洲提出的停止核试验条件，以便换取制裁的解除。国际社会对伊朗的制裁让其经济遭受严重损失。

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