英女王国葬 王岐山及随从戴口罩惹议

中共二十大前瞻

英国女王伊丽莎白二世国葬，出席女王葬礼的各国政要中，大约唯独代表习近平出席葬礼的中国国家副主席王岐山及随从戴着口罩，显得与环境格格不入。

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此前曾传出英国下议院议长因北京制裁英国议员而拒绝中国代表进威斯敏斯特宫吊唁，但在9月18日出现180度转变。

路透社美联社提供的照片显示，中国国家副主席王岐山一行戴着印有五星旗的白口罩，在英国国会重地威斯敏斯特宫瞻仰伊丽莎白二世的灵柩。

网络上传的视频显示，19日，王岐山一行与各国政要陆续进入威斯敏斯特教堂，参加在那里为伊丽莎白二世女王举行的国葬。从视频和照片看，在各国政要中，唯独王岐山和随行带着白口罩，在黑压压的悼念人群中，格外醒目。

英国与全世界绝大多数国家一样，早就不需要戴口罩了，来参加葬礼的一百多个国家的贵宾，从国家元首，到政府总理，从美国总统拜登到日本天皇，都不戴口罩。

王岐山的举动引起众多网友关注。到底王岐山副主席是怕感染还是怕传染，或者……？网友意见不一，有人认为这是政治表态，“支持习主席!”“习近平都戴口罩去哈萨克斯坦，王岐山敢不戴！？”

有网友讥讽：“全球另类：前清留辫子，后清戴口罩……”。“天朝特色!”

科普作家方舟子推文写道：“英国女王葬礼上惊现罩国来宾。和外星服装一样，口罩也成了中国民族服饰，辨识度超高”。

网友讥讽王岐山在海外执行清零政策，恐怕也不是完全没有道理，中国至今还在执行习近平的社会面清零政策，目前中国一些地区零星出现的奥米克戎病毒，毒性跟普通感冒差不多，但各级官员为了执行习近平清零的命令，不惜封城，造成的次生灾害难以估计。

贵州9月18日公交车转移民众隔离时发生事故，造成 27人死亡就是强制性清零造成的悲剧。据报道，贵阳市当局强制转移无辜民众去隔离点，结果出了车祸，造成 27 人死亡、20 人受伤，引起民众愤怒。

中国国家主席习近平前两天前往哈萨克与乌兹别克出席上合组织会议，这是疫情爆发后习近平两年多来第一次出国访问。习近平在峰会期间，除去与普京及乌兹别克总统会谈没戴口罩，公开场合大部分时间都戴着口罩，习近平也没有出席上合组织峰会的晚宴，理由是遵守中国的防疫政策，而出席晚宴的各国领袖没有一个人戴口罩。

专栏作家长平在德国之声题为『“疫革”的权力控制超过“文革”』一文说：“也许习近平接种的真是国产疫苗而且对它的功效心知肚明，也许他真的相信病毒比三年前还要猖獗全世界都应该封城做核酸，但是我们不得不说，中国的疫情防控政策已经跟科学和医学没有多少关系了，‘清零’是一场政治运动。”

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