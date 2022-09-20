俄罗斯侵乌战争

2022年9月20日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫举行的纪念阿迪盖、卡巴尔达-巴尔卡尔和卡拉恰耶夫共和国成立100周年的活动上讲话。

普京在乌克兰扶持的傀儡突然宣布在周内举行“入俄公投“，为什么？因为普京的情形不妙。他在乌克兰严重失算，乌克兰人民欢迎俄罗斯解放军的场面从来没有出现，基辅不仅没有在一周内被“解放”，就连好不容易控制的占领区，2014年以来“策反”的乌东，也风雨飘摇。

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乌克兰九月初大反攻节节挺进，俄军被迫逃出哈尔科夫地区，乌军在南部赫尔松发动反攻，俄军一个村落接着一个村落丧失，乌军现在已在俄军春季已百分之占领的所谓“卢甘斯克共和国”境内开展反攻，形势在快速发生变化。

普京如果明智的话，宣布从乌克兰撤军，战争旋即结束。不，普京不甘于失败，不承认失败，“大俄罗斯梦”远远没有完成。乌克兰战场俄军兵员不足，强迫监狱犯人上前线，与普京最亲密，出兵积极的车臣共和国总统卡德罗夫，现在也要求普京下命令，让俄罗斯每个联邦“平等出兵”。

普京不承认失败，反而唆使乌克兰东部和南部被占领的四个地区的傀儡宣布在本周内紧急举行“入俄公投”。枪杆子下举行的所谓公投，一般都会“百分之百通过”，但西方领袖纷纷谴责这是“假公投”，“滑稽剧”、“闹剧”，欧美宣布，永远也不会承认俄罗斯操纵的假公投结果。

就连已经被通过假公投并吞八年的克里米亚，基辅也早已放话：一日不收回克里米亚，一日不会罢休，普京为什么还要举行假公投呢？普京在编织着一个恐怖叙事，这个叙事的核心是，乌克兰领土一旦变成俄罗斯领土，谁攻击这些领土，谁就是在攻击大俄罗斯，俄罗斯就可动用核武器反击。

近来频出狂言的曾经被视为普京的“替身总统”梅德韦杰夫周二在“Telegram”威胁：公投极其重要，如果谁敢在公投归于俄罗斯的领土制造罪行，你就可以使用任何用来合法自卫的武力。对于俄罗斯政治独立分析项目R.Politik的创始人塔季扬娜-斯坦诺瓦亚来说，“举行入俄公投是普京对乌克兰和西方的明显威胁。"她在Telegram写道："普京准备毫不拖延地举行公投，以便拥有使用核武器保卫俄罗斯领土的权利。”

但一些专家指出，普京忘记了一点，动用核武是“终结性“行动。如果普京下令动用核武，形同向自我毁灭迈出不可逆的巨大一步，同样拥有核武的北约、美国岂能坐视？从俄罗斯常规武器在乌克兰战场面对西方武器不堪一击的情况来看，俄罗斯拥有强大核武，恐怕也像之前宣传的俄罗斯军力如何强大，同样是一个不太实用的神话。

泽连斯基解释得很明白：乌克兰不害怕俄罗斯的任何威胁，包括核武威胁，因为乌克兰没有退路，退一步，俄罗斯进一步，今天在威胁下容忍俄罗斯吞并乌克兰部分土地，明天俄罗斯会吞并乌克兰的另一部分土地，直至整个乌克兰，甚至欧洲……

费加罗报引述专家分析，傀儡政权突然宣布公投的另外一个可能性是普京为了弥补兵员不足，可能要颁布总动员令，要宣布总动员，必须宣布戒严，戒严令只有在俄罗斯领土受到外来侵略的情况下才能生效。如果俄罗斯吞并了卢甘斯克、顿涅茨克和赫尔松和扎波罗热地区，就可以宣布，俄罗斯领土正在遭到乌克兰“侵略“。如此，更多的俄罗斯人将被普京送上战场，战争将更加残酷，俄罗斯人能忍受多久？

此间舆论认为，普京走到穷兵黩武的地步，结果在世界上异常孤立，本来可以指望的几个盟友，也显得那么疏离，日前在乌兹别克举行的上合组织峰会就是最好的见证。法国世界报在题为“正在失去影响力的普京”的社评中说：在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会当然给了普京一张全家福的机会，特别是与中国国家主席习近平的合影，但他的同行们却没有给予他所期盼的支持。

普京本指望得到把他视之为“我的最好的朋友”，与他联合发表“中俄合作无上限”的中国领导人习近平的全力支持，但是习近平的支持是含糊不清的，而且一字不提俄罗斯在乌克兰进行的“正义战争”，大约中方除了会继续购买廉价的俄罗斯原油，至于向俄罗斯提供武器等重大援助，习近平至今没有迈出这一步。

俄罗斯的传统盟友印度明显地在俄罗斯和西方之间寻求平衡，印度总理莫迪与普京会谈时，公开劝阻普京不要继续战争，普京尴尬地表示“理解印度的担忧，将尽早结束战争”，普京也无奈地表示理解中方对乌克兰战争的“疑虑和忧心”，不理解不行，普京的俄罗斯在这个世界上朋友已经很少很少，旧势力范围中亚诸国也各有打算，赞同俄罗斯实现大俄罗斯梦，吞并乌克兰，将直接威胁到他们的生存。

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