马克龙联大讲话：俄罗斯入侵乌克兰是向"帝国殖民时代的倒退"

马克龙/联大/俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙周二在联合国大会一般性辩论上发言，指责俄罗斯2月底入侵乌克兰是向"殖民征服""军事扩张"的“帝国、殖民时代的倒退”；针对乌克兰东部亲俄地区计划举行加入俄罗斯公投，马克龙表示，公投结果不会获得国际社会承认。

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法新社报道，俄罗斯入侵乌克兰是联合国会员国领导人3年来首度亲身参加的联大会议核心议题。马克龙在周二的联大发言中表示，“自2月24 日以来，我们目睹了一场向帝国、殖民地时代的倒退"。马克龙问道："如果不是俄罗斯，谁还能称得上是当今的霸权？"马克龙说，法国对此坚决予以拒绝，并将不懈努力寻求和平”。

马克龙在联大的发言中进一步表示，今天(对入侵）保持沉默的人，不由自主地、或以某种"同谋"的形式，在为新帝国主义行为助纣为虐，而当代的"犬儒主义"正在瓦解着我们实现和平所必须的国际秩序。

法新社称，本届联大会议，俄罗斯入侵乌克兰将成为各国关注的焦点，乌克兰总统泽连斯基周三将透过视频在联大发表讲话，更是引人关注。

针对乌克兰东部亲俄地区计划举行加入俄罗斯公投，法国总统马克龙表示，公投结果不会获得国际社会承认。

马克龙在出席联合国大会期间向媒体表示，这次"公投"计划是莫斯科对民主的又一次"挑衅"，是对民主的"戏弄"。

马克龙在联大发言前向媒体表示，在仍处于战火之中，人民流离失所的地区，目前完全不具备组织此类全民公投的条件。

乌克兰东部两个由亲俄分离势力控制，并获俄罗斯承认为独立国家的顿涅茨克和卢甘斯克，宣布将于本周五至下周二，举行加入俄罗斯的公投。乌克兰南部的俄控赫尔松和扎波罗热地区，也计划举行相关公投。

马克龙并表示，他将在未来几天与他俄罗斯总统普京进行对话，马克龙说，尽管俄罗斯入侵乌克兰破坏了国际安全秩序，但他仍将与俄罗斯保持对话。马克龙表示，法国拒绝世界倒退到帝国时代，并将为实现和平不懈努力。

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