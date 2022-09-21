中国/贪腐
习近平清洗刀把子：上海重庆原公安局长被判重刑
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在习近平对中共“刀把子”的清洗中，上海市原公安局长龚道安和重庆市原公安局长邓恢林都在今天９月２１日被一审判处重刑。据中国媒体报道，上述二人均为孙力军集团成员。
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唐山市中级法院指控原上海公安局长控龚道安在２１年内，在湖北省公安局、中国公安部技侦局、上海市公安局任内，利用职务之便获取各种利益，折合人民币7343万余元。
判决书说，因为龚道安如实供述罪行，主动交代，认罪悔罪，赃款和赃物全部追缴，所以“从轻判处”他“无期徒刑”。
保定市中级法院今天指控邓恢林在湖北、重庆等地为官21年，利用职务之便，收受折合人民币4267万余元人民币的贿赂。
保定市中级法院的判决书说，因为邓恢林主动交代，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴等情节，“从轻”判处他15年有期徒刑，并处人民币400万元罚款。
据南方都市报9月21日的报道称：邓恢林和龚道安都是孙力军政治团伙的成员。至此，中纪委国家监委披露的孙力军政治团伙成员已达7人，分别是孙力军、龚道安、邓恢林、王立科、刘新云、傅政华、刘彦平。
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