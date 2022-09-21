中国/贪腐

习近平清洗刀把子：上海重庆原公安局长被判重刑

中共领导人习近平 AP - Pavel Golovkin

作者： 古莉 3 分钟

在习近平对中共“刀把子”的清洗中，上海市原公安局长龚道安和重庆市原公安局长邓恢林都在今天９月２１日被一审判处重刑。据中国媒体报道，上述二人均为孙力军集团成员。