俄罗斯多个城市发生民众示威抗议普京动员令 超过一千人被捕

俄罗斯/示威

俄罗斯多座城市周三发生民众示威，抗议俄罗斯总统普京下令征召后备军人到乌克兰作战。人权组织估计，超过1000人被捕。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼指动员将导致大规模悲剧。

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法新社消息，据专门统计被逮捕人数的非政府组织 OVD-Info 称，至少38座城市发生抗议行动，这是自2月下旬俄罗斯宣布对乌克兰发动进攻以来，俄罗斯境内最大规模的抗议活动。

法新社记者在莫斯科看到至少50人在市中心的抗议活动中被捕。在俄罗斯第二大城市圣彼得堡，被警方逮捕的人装满一辆大巴被带走。

示威者高呼“不要战争！”“不要动员！”等口号。圣彼得堡一名参加抗议者费多罗夫向法新社表示，“每个人都害怕。我是向往和平，我不想开枪。但现在出门很危险，否则会有更多的人(参加示威）。”

莫斯科检察官办公室警告，在互联网呼吁参加未经批准的示威，或者参与这些示威者，最高可被判监15年。示威者可能会因违反诋毁武装部队、散布军事行动的"假新闻"或鼓动未成年人抗议的法律而遭到起诉。据非政府组织称，俄罗斯普京上午宣布，在俄罗斯举行的反对局部动员攻打乌克兰的示威活动中，至少有1,054人被捕。

普京周三下令启动局部动员，升级对乌克兰的军事行动，这是该国二战以来的首次动员。普京并警告西方国家，当他说准备使用核武器保卫俄罗斯时，他不是在虚张声势。

俄罗斯国防部长绍伊古接受国家电视台访问时表示，普京的部分动员令将额外征召约30万人投入俄军对乌克兰的军事行动，但不会动用学生和应召入伍者，俄罗斯数百万后备军人多数都不会被征召。

另据报道，被囚禁狱中的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）表示，普京下达的部分动员令将导致一场"大规模悲剧"。

法新社报导，穿着囚服的纳瓦尔尼就其被控的一起案件，透过视讯出庭，他在视讯声明中说："这将导致一场大规模悲剧，会有大量死亡。"

作为普京的主要反对者，纳瓦尔尼说："为了保住他的个人权力，普京正在折磨一个邻国，杀害那里的人，而他现在正把大量俄罗斯公民送入这场战争。"他说："很明显，这场正在进行的罪恶战争只会加深及恶化，普京想要尽可能让更多人捲入。他想让几十万人双手沾满鲜血。"

另外，俄罗斯颇受欢迎的订票网站Aviasales显示，周三直飞亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆和哈萨克等前苏联国家城市的航班，机票全部售罄。

与此同时，土耳其航空公司（Turkish Airlines）在其网站上宣布，24日前飞往土耳其伊斯坦布尔的航班机票已全被预订。伊斯坦布尔已成为往返俄罗斯的重要旅行枢纽。

谷歌（Google）资料显示，周三普京动员令后俄罗斯境内用户搜寻"机票"和"飞机"关键词的数量增加超过一倍，谷歌趋势资料则显示，提出"离开俄罗斯"搜索为平时的100倍。

在普京宣布对乌克兰展开"特别军事行动"后，俄罗斯与欧盟间的航班已被关闭。俄罗斯人担忧战争恐导致戒严令实施，数万人为此逃往邻国。

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