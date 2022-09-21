北京拒绝朔尔茨改善维族人待遇的要求

新疆

2022年9月21日，在纽约，德国总理朔尔茨在全球基金的第七次资金补充会议上发言。

据德国电视一台报道，中国拒绝了德国总理朔尔茨有关遵循联合国建议改善维族人待遇的要求。

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在纽约联合国大会的发言中，朔尔茨总理曾呼吁中国落实联合国报告的建议。他在演讲中说，这将是“一个主权和力量的标志，也是更好的变革的保证。”

但中国外交部发言人王文斌周三在北京称，本月初提交的联合国关于新疆地区局势的报告是“错误信息的拼凑”。该报告是一个为一些想压制中国的西方国家服务的一个“政治工具”。

联合国在报告中对中国提出了严重指控：“对维族人和其他主要穆斯林群体成员的大规模任意和歧视性拘留可能构成国际犯罪，特别是反人类罪。”

德国电视一台继续报道说：新疆的主要居民是维族人。但北京的居民政策当地使人口结构日益向有利于汉族的方向转变。维族人及其文化长期以来一直被系统地压制。

据德国《焦点》周刊报道，中国人权问题在德国尤其受到执政党之一绿党的批评。由绿党要员哈贝克领导的联邦经济部已在计划让经济界疏远中国，比如对企业在华投资不提供国家担保。联邦经济部对中国投资德国也持怀疑态度。但德国企业对中国的投资却与哈贝克的计划逆向而行。根据德国经济学院（IW）的一份研究报告，德国经济界于今年上半年向中国投资了约100亿欧元，这是一个远远超过记录的数据。对许多德国经理来说，联邦经济部的课程变化走得太远了。德国企业亚太委员会（APA）常务董事Fridolin Strack向路透社表示，"政府对德国公司在中国业务的支持和保护必须继续保持"。在亚太委员会看来，中国的投资在德国和欧洲也应受到欢迎。

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