拜登指责俄罗斯违反联合国宪章 马克龙呼吁国际社会对普京“施加最大压力"

俄罗斯/乌克兰/法国/美国/欧洲/政治

俄罗斯总统普京宣布"俄罗斯局部军事动员"并扬言"动用核武不是虚张声势"，引起西方各国同声谴责。法国总统马克龙呼吁国际社会对普京“施加最大压力”；美国总统拜登在联大发言中也严厉谴责俄罗斯出兵乌克兰"违反了联合国宪章的核心原则"；欧盟及北约也齐声谴责普京以核武相要挟是"置世界和平于危险之中"。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统普京周三下令俄罗斯进行二战以来的首次动员，他并警告西方国家，当他说准备使用核武器保卫俄罗斯时，他不是在虚张声势。普京下令部分动员其庞大的后备力量，标志着自莫斯科于2月下旬发动入侵以来乌克兰战争局势的最大升级。而在此之前，俄罗斯军队在战场上遭遇了一系列挫败。

法新社报道，马克龙周三呼吁国际社会对普京“施加最大压力”。马克龙周三在联合国大会期间向媒体发表谈话表示，对普京宣布动员预备役，将他的国家，特别是青年人拖入战争泥淖深感遗憾。

马克龙表示，我们必须对普京施加最大压力，促其停止没有任何意义的战争，因为普京的选择与历史进程背道而驰，不仅违背俄罗斯的利益，也违背国际社会的利益，它将导致俄罗斯在国际社会进一步孤立”。

马克龙并对中国和印度呼吁在乌克兰停火的声明表示欢迎。马克龙说， (这也显示）俄罗斯已经越来越孤立，并且正在深陷一场只有俄罗斯想要的、非法而不正当的战争。”

马克龙在与非洲和中东领导人以及国际组织负责人共同主持关于战争造成的粮食危机会议后指出，“今天没有人理解俄罗斯正在做出的选择”。

马克龙周三与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西就乌克兰核电站的情况进行了会谈，并定于下午与美国总统拜登会晤。

另外，美国总统拜登在联合国大会上发言也严厉谴责俄罗斯出兵乌克兰"违反了联合国宪章的核心原则"。

拜登表示，一个联合国安理会常任理事国入侵邻国，试图从地图上抹去一个主权国家，俄罗斯违反了联合国宪章的核心原则。

拜登提到，普京声称必须采取行动，因为俄罗斯遭受威胁，但实际上没有人威胁俄罗斯，除了俄罗斯之外，没有人寻求冲突。

拜登警告，核战争是打不赢的，也绝对不能够打。拜登表示美国会继续支持乌克兰，他同时宣布追加29亿美元，协助解决全球粮食问题。

而此前，美国白宫表示，美国会认真对待俄罗斯总统普京暗示不排除使用核武的威胁言论。白宫国家安全委员会发言人柯比周三表示，拥核大国发表相关言论是不负责任的，美国会非常认真地对待，并正尽力监控俄方的战略态势，以便随机应变，但现在没有看到任何迹象需要这样做。

普京对西方发出核战威胁，欧盟及北约也齐声谴责。

法新社报导，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利指责普京威胁要在乌克兰战事中使用核武，是"置世界和平于危险之中"。

博雷利推文指出："普京宣布的假公投、局部动员及核武勒索，是严重的局势升级。挟核武进行威胁是不可接受的，对所有人构成真正的危险。"

此外，北约秘书长斯托尔滕贝格也指责普京的核武言论"危险"且"不顾后果"。

斯托尔滕贝格表示，普京的威胁不是新鲜事，他以前已做过许多次，他很明白，永远不应发动核战，而且无法获胜，这将对俄罗斯造成史无前例的后果。

斯托尔滕贝格表示，希望俄罗斯与乌克兰的战争，能够在谈判桌上结束，但他认为，只有基辅当局在潜在的协议中取得可接受的结果，这种情况才会发生，而北约盟国将会继续向乌克兰提供前所未有的支持。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅