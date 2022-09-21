教廷拟将驻港办公室迁北京与台关系「现阶段保持原状」

台湾/梵蒂冈

教廷国务院长帕洛林日前向意大利「信使报」透露，教廷计划将派驻香港的办公室迁到北京，教廷持续向中国提出这个想法，正等候中国当局的响应，但还没有得到回音。信使报的记者追问，教廷在台湾设有使馆，双方并维持全面外交关系，是否将因此关闭或降级驻台湾的大使馆？帕洛林回答说，「现阶段一切保持原状」。

广告 继续浏览后续

信使报（Il Messagero）16日报导指出，帕洛林（Pietro Parolin）日前出访哈萨克的时候，在会议场外简短受访。对于教廷是否已经准备好把香港的办公室搬到北京，帕洛林说，他不认为这是一个新的想法，教廷一直都在提议，他说， 「我们正在等待来自北京的信号，这个信号尚未来到」。

另外，天主教通讯社19日以「教宗向中国伸手」为题报导，尽管天主教教宗方济各与中国国家主席习近平日前同时出访哈萨克时并没有会晤，但梵蒂冈和中国的关系「某些发展不容忽视」，首当其冲就是教廷国务院在帕洛林领导下，正积极推动在北京派驻代表。

教廷目前在香港是以考察团的（Study Mission）名义派驻代表，今年1月前任驻港代表被调离后悬缺了将近半年，7月，教廷才任命新的驻港代表桑杰士（José Luis Diaz Mariblanca Sanchez）。

天主教通讯社还提到，如果教廷将驻香港办公室迁到北京，代表教廷与中国1951年断交后，首度重新建立外交对话渠道。报导里还说，考察团不是使馆，对教廷带来的负担较小，如果教廷要在中国设立使馆，就必须关闭在台北的大使馆，并与台湾断交。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅