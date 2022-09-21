新疆对欧盟的出口八月份仍然增加一倍多

中国新疆

2021年3月21日，在中国西北部的新疆维吾尔自治区叶尔羌县的一个拘留所塔上观察动静的看守。联合国人权高专8月31日公布的新疆人权报告，指中国政府可能在新疆构成”反人类罪“。

南华早报报道，尽管人们普遍关注中国新疆地区的强迫劳动，八月份，新疆对欧盟的出口仍增加了一倍多。

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根据海关数据，8月份，新疆对27个成员国的直接出货量与去年同期相比激增136.2%，达到1.367亿美元。其中，锂离子电池的出口猛增600%，而光伏太阳能电池的出货量自2017年开始记录以来首次出现在数据中，这两种产品的绝大部分被运往德国。

一些调查性媒体和学术报告将这两类产品与该地区的强迫劳动计划联系起来，中国政府被指控在新疆集中关押了至少100万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，但北京当局一直予以否认，中国外交部称，“新疆从未发生过强迫劳动”。

根据南华早报报道，比利时是新疆商品的最大买家，进口额增加了410.3%，达到3480万美元。增长是由变频器和传输设备带动的。随后是德国（增长68%）、荷兰（增长163.8%）、意大利（增长71%）、波兰（增长124%）和法国，法国上个月从新疆的出货量增长了1033%，达到680万美元。

遗憾的是，这一激增出现在联合国人权高专公布新疆人权报告前夕，该报告认为，中国政府可能在新疆犯下了反人类罪。报告的5项主要指控包括针对维吾尔人及其他少数民族穆斯林的任意拘押，酷刑指控，强迫节育，宗教打压和强迫劳动。中国政府否认联合国人权报告的指控，并表示不再与人权高专合作。

9 月 14 日, 欧盟委员会做出一项提议，内容有关欧盟禁止使用强迫劳动生产的产品。欧盟委员会提议欧盟 27 个成员国的国家机构应确定是否使用强迫劳动来制造产品。欧盟委员会也将在网站上公布有关决定以指导各成员国的海关当局。

为了遵守世界贸易规则，该禁令不会专门针对中国或任何其他地区。但它是在欧盟立法者要求对多年来困扰新疆的指责采取行动的压力下取得的成果。

尽管布鲁塞尔正在对禁止使用强迫劳动产品的提案进行最后润色，但是海关数据显示，相关业务还在蓬勃发展。

曾呼吁全面禁止此类产品进口的德国绿党议员亨里克-哈恩批评说，欧盟的提案有 "重大缺陷”。

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