美国将中国联通美洲公司等列入安全风险清单

安全

美国联邦通讯委员会（FCC）9月20日宣布，将中国联通美洲公司等中国通讯公司列入「安全风险清单」。中国外交部发言人汪文斌今天说，美方严重损害中国企业利益，中方会采取必要措施。

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路透社和中央社报导，美国联邦通讯委员会20日宣布，将中国联通列入对美国国家安全造成威胁的安全风险清单，一同列入名单的还有中资电信企业太平洋网路公司及其全资子公司全美通讯网（ComNet）。

据美国联邦通讯委员会指控，这几家公司受到中国政府的利用、影响和控制。美国联邦通讯委员会担忧，这些公司将「被迫遵守中国政府的通讯拦截要求，而没有能力反抗这些要求」，因此对美国国家安全带来风险。

据报导，这项制裁是美国美国联邦通讯委员会依据2019年颁布的的法律，目的是保护美国通讯网路安全，进入清单的公司被认定对美国国家通讯安全构成威胁。

截至目前，中国联通、中国电信和中国移动3大中国电信运营商都已被列入清单中。

澎湃新闻报导，21日的中国外交部例行记者会上，汪文斌在回覆相关问题时说，这是「美方藉口所谓国家安全，滥用国家力量，无理打压中国企业的又一案例」。

他宣称，美方此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序，严重损害中国企业利益，中方对此坚决反对。中方敦促美方「立即纠正错误，停止无理遏制打压中国企业」，并将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

今年1月，美国FCC才以国家安全为由，撤销对中国联通（美洲）营运有限公司在美国运营的授权，要求中国联通在该命令发布后60天内停止在美国的国内、州际和国际电信服务。

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