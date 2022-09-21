美联储宣布加息0.75厘对抗失控的通膨

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美联储周三结束一连两天议息会议，宣布加息0.75厘，以对抗失控的通膨，而美元兑欧元汇率也升至近20年来新高。

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法新社报导，欧元兑美元汇率已贬至0.9814美元，创下2002年10月以来新低，美元兑欧元汇率达近20年来新高。

美联储表示，高度关注通胀风险，坚定承诺重返2%的通胀率目标，并准备好在适当时候调整政策。

当局指，就业增长强劲，失业率维持低企，但通胀维持向上，反映与大流行相关的失衡、食品及能源价格高企，以及更广泛的物价压力。近期指标显示，开支及生产趋向温和增长。

美联储并提到，乌克兰战争为通胀带来额外的上行压力，影响全球经济活动。

另外，美联储周三下调今后3年美国经济增长预测，并上调通胀率预测。美联储表示，近期公布的数据显示支出及产出轻微增长，但仍预计今年经济增长将大幅放缓。

季度经济预测显示，美联储下调今年经济增长预测至仅0.2%，远低于之前预测的1.7%，2023年及2024年经济增长预测也分别调低至1.2%及1.7%，2025年及长期增长预测中值均为1.8%。

美联储预料，今年个人消费支出通胀率5.4%，比之前的预测上调0.2个百分点，2023年及2024年的预测稍为上调至2.8%及2.3%，2025年及较长期预测中值均为2%。

另外，美联储预料今年底失业率为3.8%，明年及后年均为4.4%，全部预测均有上调。

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