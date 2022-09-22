俄罗斯掀起外逃"润"潮 泽连斯基呼吁"抵制"普京动员令

俄罗斯/芬兰/格鲁吉亚/边境

俄罗斯总统普京宣布征召三十万预备役后，大批俄罗斯人继续"外逃"。涌向格鲁吉亚及芬兰边境的俄罗斯人一夜间猛增，离开莫斯科的机票价格则是直线上升。媒体称，普京一声令下，俄罗斯出现富人外逃的"润"潮。乌克兰总统泽连斯基呼吁俄罗斯"抵制"普京到乌克兰作战的动员令。

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路透社消息，俄罗斯总统普京周三宣布部分总动员，征召30万预备役部队后，离境单程机票的订购"暴增"。

芬兰政府周四表示，由于涌入芬兰的俄罗斯人大增，当局正在考虑禁止大部分俄罗斯公民入境措施。

芬兰总理马林表示，政府部门正在审议大批俄罗斯人涌入芬兰可能带来的风险，并考虑采取措施减少俄罗斯人大量涌入芬兰境内。

据芬兰边防卫队称，日间抵达边境的俄罗斯人数持续升高。

路透社说，俄罗斯的一些团体在社交网络上向网民提供离开俄罗斯的各种建议，网站上还公布避难场所清单。

另有大批俄罗斯人试图从俄罗斯与格鲁吉亚边境出国。目击者估计，通往格鲁吉亚边境检查站的车龙长达5公里，有人等了7小时才能够越过边境。

格鲁吉亚是容许俄罗斯人免签证入境的少数邻国之一，有一名符合被征召条件的男子表示，当普京宣布动员后，他马上带着护照前往边境，担心被派往战事后会断手断脚。

还有一些俄罗斯人逃往塞尔维亚。 一名抵达贝尔格莱德的男子塞尔格伊向路透社表示，"战争太恐怖了，(我们的）处境十分艰难"。

据称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟关闭了领空，俄罗斯人无法进入欧盟国家；尽管从莫斯科前往最近国家的单程机票价格已经超过5000美元，仍是一票难求。俄罗斯旅游业内人士向路透社表示，许多人在"拼命"寻找能够离开俄罗斯的机票。

而据俄罗斯军方表示，在普京下令动员后备军人的大约24小时内，至少有1万人"自愿"到乌克兰参与军事行动。

与此同时，乌克兰总统泽连斯基呼吁俄罗斯"抵制"普京到乌克兰作战的动员令。泽连斯基周四在例行的视频讲话中用俄语向俄罗斯人喊话表示，“六个月内有 55,000 名俄罗斯士兵在这场战争中死去，你们难道还想要更多(人死亡）吗？不要？那就抵制！斗争！逃跑或投降。”

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