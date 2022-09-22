安理会讨论俄乌局势：布林肯呼吁国际社会追究普京的责任 古特雷斯：核战争完全不可接受

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联合国安理会周四举行的乌克兰局势高级别会议上，美国国务卿布林肯与俄外长针锋相对。布林肯呼吁国际社会追究俄罗斯总统普京入侵乌克兰的责任；联合国秘书长古特雷斯警告，近期的事态发展令人感到危险与不安，乌克兰的整体局势正因此进一步走向恐惧与杀戮的无尽循环。

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法新社报道，周四由安理会轮值主席法国召集的这次会议，主题是乌克兰局势及俄罗斯入侵罪行未被追责。布林肯首先发言，他呼吁国际社会追究俄罗斯总统普京入侵乌克兰的责任。布林肯说，安理会每个成员国都应发出明确讯息，俄罗斯需要立即停止其鲁莽的核威胁。他并批评俄罗斯总统普京宣布动员后备兵力，以及在乌克兰多个地区举行公投的做法是使紧张局势火上加油，布林肯并重申，世界不应让普京侥倖逃避责任。

联合国秘书长古特雷斯在安理会周四举行的乌克兰局势高级别会议上发出警告，近期的事态发展令人感到危险与不安，乌克兰的整体局势正因此进一步走向恐惧与杀戮的无尽循环。

古特雷斯表示，俄罗斯在乌克兰发动的战争给过去7个月带来难以言表的苦难和破坏，而战争到现在仍然没有平息的迹象。他强调，近期的局势发展让和平的前景进一步远去，这场毫无意义的战争可能会给乌克兰乃至整个世界造成无尽的伤害。

古特雷斯指出，曾经不可想象的核冲突威胁现在已拿到台面上谈论，这本身就是完全不可接受的。他重申，“所有拥核国家必须重新承诺不使用核武器，并致力于彻底消除核武库。”

古特雷斯同样对有关乌克兰目前不受政府控制的地区计划组织所谓“全民公投”的报道深表关切。他指出，一国以武力相威胁或使用武力对另一国领土的任何吞并都违反了《联合国宪章》和国际法。

在全球层面，这场冲突加剧了粮食、能源和金融的三重危机，使陷入极端贫困和饥饿的群体增加了数百万人，逆转了多年来在发展方面取得的进步。

而俄罗斯外长拉夫罗夫再次将出兵乌克兰的责任归咎于乌克兰，称基辅方面打击东部顿巴斯（Donbas）地区俄语系民众的权利。他在发言结束后，随即离场。

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