情资报告显示20年间中国重金招募美国华人军事科学家多达154名

中美关系

这张未注明日期的文件照片显示了位于新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory) 。情资报告显示，20年间中国重金招募曾在美国最重要国安实验室从事研究的华人科学家多达154名

美国NBC电视新闻取得的一份民间情资报告指出，在过去20年间，至少154名曾在美国最重要国安实验室从事研究的华人科学家被中国重金招募，其中一些人更协助推进威胁美国国家安全的军事技术。

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这份报告出自Strider Technologies，描述中国政府做出系统性努力，将华人科学家安置在率先开发核武的洛斯阿拉莫斯国家实验室（Los Alamos National Laboratory）。这些科学家有许多后来被招募回到中国，协助诸如深地穿透弹头、极音速飞弹、静音潜舰和无人机等技术方面取得进展。

报导指出，中国政府制定了旨在召募华人科学家回国的“人才计划”，科学家们通过参与得到多达100万美元的报酬。这类人才计划长期以来一直被认为是令人关注的问题，但美方官员称他们之前没有见过一分非保密报告以如此详细的方式描述了这个现象，如点名特定的科学家跟他们从事过的计划。

报告主要作者莱维斯克（Greg Levesque）表示，人才转移对美国国安构成直接威胁。他指出，“中国正在玩一场我们没有做好准备的赛局，我们需要真的开始动员了”。

根据报导，虽然有一位前洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家2020年就自己参与中国招募计划说谎供认不讳，但美方官员与专家指出，大多数移民美国的华人科学家留了下来，许多人更对美国国防技术做出了重大贡献。

不过，美国情报官员说，Strider报告显示中国政府如何一直在利用人才招募计划来深入了解美方技术，建立对美国国安构成重大威胁的军队，并指中国在国家主席习近平统治下的强硬转变，正引发美方对两国科学交流的悠久历史进行重新评估。

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