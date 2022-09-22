欧盟商会：近四分一受访欧企考虑从中国撤资

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欧洲商业组织警告，严格的疫情防控让在中国境内运营的欧洲企业渐失信心，近四分之一的受调查欧企考虑将现有或计划中的投资移出中国。

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综合路透社、彭博社和法新社报道，中国欧盟商会发表报告指出，中国作为投资目的地的吸引力正在受到侵蚀，“不灵活与不一致”的防疫政策是其中关键因素。

该商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在新闻发布会上说，在过去一年，中国与世界其他国家形成“强烈对比”，在其他国家仍致力于全球化之时，中国却继续关闭自守。

伍德克说：“全世界都生活在群体免疫中，中国还在等待奥密克戎变种毒株在世界消失的那一天，这当然是没有可能的。”

他指出，由于意识形态的原因，中国的市场正在萎缩，对新冠病毒染病数字不顾成本地严格控制，对科技行业的打压，以及重减排轻经济活动导致的电力短缺等，都显示意识形态凌驾于经济考量。

这份报告收集了1800个成员的意见，报告指中国的冠病清零政策带来了“巨大的不确定性”，对其75%成员的营运造成了“负面冲击”。

报告并称，近四分之一的成员考虑将现有或计划中的投资转移出中国，比率为过去十年来最高。报告也显示，欧洲企业正在思考应该在什么地点和如何生产产品，由于中国大体上对外关闭，欧企认为有必要让全球供应链更具适应性。

此外，欧洲公众和政府对中国的看法也发生了变化，台海局势、西方国家对新疆产品的制裁以及中国的经济政策，都加剧了中欧关系的下滑，导致欧盟正重新评估和更新对华政策。

报告也认为，欧洲企业不会和中国完全脱钩，但是这些企业高层正越来越多讨论替代的供应链战略。

伍德克也提到，欧盟商会仍希望在10月16日开始的中共二十大之后，中国政府能放宽限制。

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