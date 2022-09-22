美国指中国是全球最大债权方
发表时间：
南美洲国家厄瓜多尔在本周早些时候宣布，与其最大的债权方-中国达成债务重组协议。美国财长珍妮特·耶伦夫人（Janet Yellen ）的一名顾问表示，中国现已超过世界银行、国际货币基金组织和巴黎俱乐部，为全球第一大债权方，金额估计在500亿至1000亿美元之间。非洲的埃塞俄比亚、乍得等国也希望能够与北京达成债务重组协议。这是本台法广RFI法语«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）周四节目中的最新话题。
本台RFI法文网2022年09月22日星期四在法语«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出一篇最新报道。中国出手帮助债务混乱的国家，在本周早些时候与厄瓜多尔达成债务重组协议，由此引出中国是否正在替代国际货币基金的疑问。
这一法文专栏报导的原标题为：[La Chine pressée d’alléger la dette des pays pauvres]。换作中文可译为：[急着减轻穷国债务的中国]，下面是简介以供分享。
中国的债务国大部分都面临财务压力 -
本台法广RFI«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）的这篇报导首先指出，这并非中国首次向一名债务人提出重组方案。中国提供国外的贷款有60%给与了有财务压力的国家。而2010年时的这一比率仅为5%。这是世界银行的一名经济学家在今年春季时的一项调查结论。中国在十年间成为了厄瓜多尔的最大债权人。中国与厄瓜多尔签署的石油长期采购合同，对北京十分有利。在经历了疫情冲击后，厄瓜多尔面对通货膨胀和美国提高利率，如今处境艰难。
美国财长顾问提出中国减轻穷国债务 -
全球有40多个国家目前的对华债务占其国内生产总值（PIB）至少10%。美国财长珍妮特·耶伦夫人（Janet Yellen ）的顾问说，如果中国不减轻穷国债务，那将会长期压制相关国家的增长。他表示，中国的角色必不可少。他认为，中国现已超过世界银行、国际货币基金组织和巴黎俱乐部，为全球第一大债权方。中国当前的债权总额可能在500亿至1000亿美元之间。不过中国对此予以否认。
中国能否放弃部分债权仍是讨论话题 -
在本台法广RFI«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）的这篇报导在最后部分指出，在近几年里，中国的重组协议都优先延期还款，而不是免除债务。中国与赞比亚的债务重组协议一拖再拖。埃塞俄比亚和乍得都提出了重组请求，但尚未获得北京的具体行动。中国如今具有巴黎俱乐部的观察员地位。而这一组织的条件是所有债权方之间透明与平等对待。中国在今年8月免除17个非洲国家的双边债务让人记忆犹新，但总金额为6100万美元。与其在非洲的债权规模相比较，可以说是九牛一毛。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅