美国指中国是全球最大债权方

国际金融 / 债务危机

南美洲国家厄瓜多尔在本周早些时候宣布，与其最大的债权方-中国达成债务重组协议。美国财长珍妮特·耶伦夫人（Janet Yellen ）的一名顾问表示，中国现已超过世界银行、国际货币基金组织和巴黎俱乐部，为全球第一大债权方，金额估计在500亿至1000亿美元之间。非洲的埃塞俄比亚、乍得等国也希望能够与北京达成债务重组协议。这是本台法广RFI法语«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）周四节目中的最新话题。

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本台RFI法文网2022年09月22日星期四在法语«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）刊出一篇最新报道。中国出手帮助债务混乱的国家，在本周早些时候与厄瓜多尔达成债务重组协议，由此引出中国是否正在替代国际货币基金的疑问。

RFI - Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法广专栏 «今日经济» © Studio Graphique FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[La Chine pressée d’alléger la dette des pays pauvres]。换作中文可译为：[急着减轻穷国债务的中国]，下面是简介以供分享。

中国的债务国大部分都面临财务压力 -

本台法广RFI«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）的这篇报导首先指出，这并非中国首次向一名债务人提出重组方案。中国提供国外的贷款有60%给与了有财务压力的国家。而2010年时的这一比率仅为5%。这是世界银行的一名经济学家在今年春季时的一项调查结论。中国在十年间成为了厄瓜多尔的最大债权人。中国与厄瓜多尔签署的石油长期采购合同，对北京十分有利。在经历了疫情冲击后，厄瓜多尔面对通货膨胀和美国提高利率，如今处境艰难。

美国财长顾问提出中国减轻穷国债务 -

全球有40多个国家目前的对华债务占其国内生产总值（PIB）至少10%。美国财长珍妮特·耶伦夫人（Janet Yellen ）的顾问说，如果中国不减轻穷国债务，那将会长期压制相关国家的增长。他表示，中国的角色必不可少。他认为，中国现已超过世界银行、国际货币基金组织和巴黎俱乐部，为全球第一大债权方。中国当前的债权总额可能在500亿至1000亿美元之间。不过中国对此予以否认。

中国能否放弃部分债权仍是讨论话题 -

在本台法广RFI«今日经济»专栏（Chronique Aujourd'hui l'économie）的这篇报导在最后部分指出，在近几年里，中国的重组协议都优先延期还款，而不是免除债务。中国与赞比亚的债务重组协议一拖再拖。埃塞俄比亚和乍得都提出了重组请求，但尚未获得北京的具体行动。中国如今具有巴黎俱乐部的观察员地位。而这一组织的条件是所有债权方之间透明与平等对待。中国在今年8月免除17个非洲国家的双边债务让人记忆犹新，但总金额为6100万美元。与其在非洲的债权规模相比较，可以说是九牛一毛。

RFI Image Archive / La Chine est, depuis 2017, le premier créancier du monde, devant le FMI, la Banque mondiale et les créanciers du Club de Paris réunis, selon Brent Neiman, conseiller de Mme Janet Yellen. Ici, la secrétaire américaine au trésor Janet Yellen, photo prise à Washington, U.S. le 28 juillet 2022. (illustration) REUTERS - JONATHAN ERNST / RFI Image Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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