20大谁上谁下 磨刀霍霍

中共二十大前瞻

2022年9月18日，星期日，北京。人们戴着口罩从欢迎党的二十大召开的鲜花装饰旁走过。长期执政的中国共产党将于10月16日召开二十大，一般预计习近平将在会上获得第三个五年任期。

中共中央办公厅近日发布『推进领导干部能上能下规定』，列出领导干部不适宜担任现职的15种情况，要求“畅通干部下的渠道”。

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该规定第四条点明关键的问题是“解决能下问题”，而且要求以习思想为指导来解决能下的问题，一些观察人士恍然大悟，党的最高领导人习近平应不在此列，其他人概莫能外。

有评论指，原来能上能下是最高领导人手中的一把剑，让你上，你上，让你下，你下。“顺我者昌，逆我者下”。有人认为这是在关键时刻摊牌的信号，谁反习谁下!

还有分析认为，习以此来加大清党节奏，从中央到地方，换上自己的人马，继续集权和贯彻他的意志。

因为中共中央办公厅这一规定恰好在20大召开前不到一个月推出，引起议论纷纷。被视为亲北京的媒体『香港01』9月21日载文称：“在中共二十大进入倒计时之际，中办推出此『规定』，不免引人浮想联翩。不愿透露姓名的观察人士向『香港01』透露，今次二十大人事变动幅度会很大，『规定』的推出，或预示二十大人事风暴即将到来”。

这次的规定是对2015年试行规定的修订，2015年规定的第四条、第五条、第六条都对到年龄退休、任期届满有明确规定，其中第六条规定得更清楚，“严格执行领导干部职务任期制度、任期年限、届数和最高任职年限，一般不得延长”，新规定中，与到龄退休、任期届满相关的条款均已消失。『香港01』分析，“这或预示着，以往外界管窥中共人事变化的一些‘规则’，不再一成不变，而是以政治需求为导向，根据时局打破常规。”这是否意味着，按照最高领导人的意志来分配了？

任期年限、届数和最高任职年限，这些词都有明确的含义，就是有个“到点下车”的问题，八零年代以来被视为中共政治体制改革的最大成果，就是最高领导人实行任期制度，任期两届，每届五年，前任总书记胡锦涛、江泽民都是到点下车。

为什么这几条现在不存在了？很简单，习近平于2018年通过“修宪”废除了国家主席任期制，上面几条没有存在的理由了。

虽然这一『规定』开宗明义，推动能上能下，要“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导……”，也有人认为这样一来也有点双刃剑的作用，反对习破坏党内规矩、霸王硬上弓的人士也可以拿它来说事，『党政领导干部职务任期制暂行规定』继续有效，习已任了两届，满了十年，年龄也到了七上八下，还是遵守党的规矩，下吧。

关键的问题取决于习的连任，此刻出台『规定』，有分析认为，说明党内暗涌不断，对习不满的人不少，因此，要出这个『规定』来压制。

虽然多数观察家认为习近平在20大连任基本不成问题，但也有些熟悉中国政情的人不认为已经铁板钉钉，中共中央前党校教授蔡霞就持这种看法。因此，在她看来，在20大召开之前，中共内斗会愈演愈烈。

美国之音援引一位长期在中共体制内工作的红二代圈内人士说，反习连任在红二代中间和体制内占主流。基本上90%都不支持，必须到站下车的呼声很强烈。

中共党史专家高文谦对美国之音表示，习今年以来在中俄结盟、坚持清零，打破台海现状等方面出尽“昏招”，“习遭遇了他执政十年来的最大挫败”，习即使连任，其权势也将缩水。

这些因素或许部分解释了为什么在中共20大快要召开的前夕，还要出台这么一个“能上能下”的规定，有网友评论：挡路的，不属于人家的人马，准备好执行『规定』吧。

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