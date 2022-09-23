中国大外宣派众人去联合国大力宣传新疆好

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中国派遣了一支由新疆官员组成的小团队前往日内瓦，与联合国官员会面，并向媒体澄清关于北京被指控犯有反人类罪的新疆发生的 "真相"。北京担心各国将在人权理事会本届会议上推出一项决议草案，以调查所被指控的在新疆发生的侵权行为。中国官员说，"我们对此不害怕。" 他并说联合国人权应该去"调查过去的灾难以及美国和其他西方国家犯下的许多罪行"。

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北京派遣特使团体前往联合国，以澄清关于新疆的事情。该团体作了长达两个多小时的演讲，该宣讲是在联合国总部的小新闻室里举行的，背景是联合国著名的天蓝色徽章。出席记者只被允许提三个问题。主席台上有五位来自新疆的代表，其中包括该地区的新闻主任音译为徐贵祥、一位阿訇和一位大学官员，他们几乎逐条反驳刚刚退休的联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特的关于新疆问题的报告。

联合国报告指责中国迫害新疆的少数民族，主要是维吾尔族。

新疆新闻负责人在会议开场时解释说，"面对联合国报告中的误解，我们想澄清事实。"他后来总结说，我们想借此机会要求国际社会了解新疆反恐和打击极端主义的真相和事实，并在善与恶、明与暗、进步与倒退之间做出正确的选择。"

联合国发言人在接受法新社采访时透露说，中国这个新疆宣传团体计划与人权事务代理高级专员纳达-纳希夫会面。

几年来，中国一直被西方国家和人权组织指控在新疆的难民营中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族成员，包括哈萨克人。北京拒绝了这些指责，声称这些措施是为了打击恐怖主义和确保该地区的发展。

自从米歇尔-巴切莱特在其联合国人权高级专员任期结束前几分钟，不顾来自北京的巨大压力，在最后一刻发布了联合国新疆报告，中国和联合国之间的关系已经变坏。

在这份报告文件中，联合国没有谈到种族灭绝，但提到了可能的 "反人类罪 "以及酷刑和性暴力的可靠证据，并呼吁国际社会采取行动。

周四，来自中国新疆代表轮番驳斥联合国和人权组织的指责，一遍又一遍地重复北京已经提出的论点，或者列举一长串关于新疆人口增长的统计数据，以证明新疆的少数民族没有受到歧视。据新疆新闻宣传官员说，相反，新疆维吾尔人每年的假期比中国其他人口多四天，而且每年都能得到免费的健康检查，他认为 "新疆是一个美好的地方"。

任职官方的新疆伊斯兰教协会副会长、乌鲁木齐（自治区首府）的伊玛目穆赫特里姆-谢里普说："新疆的清真寺受到法律保护。"他指责联合国人权高级专员混淆了 "善与恶"。

但一些调查显示，这个当局摧毁了无数的清真寺。

据徐姓官员说，北京的特使们希望在日内瓦会见联合国官员和外交官。

中国目前正在日内瓦对各国施加巨大的幕后压力，以对抗任何针对中国的行动。

北京担心各国将在人权理事会本届会议上推出一项决议草案，以调查所被指控的在新疆发生的侵权行为。

中国徐姓官员说，"我们对此不害怕。"他说。"我们已经准备好战斗。"他并呼吁国际组织，包括联合国人权机构，应该去"调查过去的灾难以及美国和其他西方国家犯下的许多罪行"。

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