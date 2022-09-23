中国GDP增长速度低于亚洲其他国家 30年来首次

《亚洲开发银行》警告说，因中国对抗新冠疫情痴迷于采取“清零”政策，其今年的 GDP 将仅增长 3.3%。面对新冠病毒大流行应对态度比较灵活的东南亚国家，他们的GDP增长则更加有活力。

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在中国，经济突然爆出冷却现象。 亚洲开发银行（ADB）的经济学家在21日公布的关于该地区经济前景的新研究中估计，中国，这个地球上第二大经济体的增长率在 2022 年为 3.3%，而且明年将不会超过 4.8% ％ 。

该行首席经济学家阿尔伯特·帕克(Albert Park) 指出这一个强有力的象征性转变后，继续写道：“如果我们将中国排除在我们的统计数据之外，那么今年和明年其他新兴亚洲国家应该至少增长5.3%。”

今年年初，在北京以“零新冠”战略的名义下令关闭其大型工业盆地数周之前，非洲开发银行的专家根本未设想到这种情况。 他们当时仍预计中国的 GDP 在 2022 年和 2023 年会增长近 5%

北京的政策僵硬： 但共产党政权在新冠疫情前的僵化，已经导致生产不稳定以及让消费者沮丧。洲开发银行总结道：“有几个障碍阻碍了中国经济的快速复苏。”家庭需求依然脆弱。 分析人士指出，“他们的储蓄，尤其是农民工和微型企业的储蓄，已经受到收入损失带来的冲击。”

中国的房地产市场也依然脆弱，地方当局缺乏足够的资源通过资助大型基础设施项目来再次支持房地产。

中国的国内需求恶化，而此际，中国出口因西方经济放缓及原材料价格快速上涨而连带遭殃。

在其他新兴亚洲国家，新冠疫情带来的经济冲击比较没那么残酷。 世界各地的政府都采取了更灵活的“与新冠病毒共处”战略，例如：停止对其民众实施严峻的防疫隔离措施。

观光客也回到了巴厘岛、曼谷或琅勃拉邦。 亚洲开发银行因此上调了东南亚地区的经济增长前景。

这地区的GDP今年将增长5.1%，明年至少增长 5%。

在越南和印度尼西亚的生产活动稳健：在该地区，受益于众多跨国公司因在中国遇到的困境经营热情冷却而转阵地到了越南；越南的国内生产总值预计今年将增长到6.5%，明年将增长至6.7%。

在菲律宾，2022 年的增长率将接近 6.5%，马来西亚将达到 6%，印尼将达到 5.4%。

然而，除了列出这些良好表现国家之外，亚洲开发银行指出，另一些国家却仍未从健康复苏中受益，这通常是由于地方性困难。例如：在经济危机和严重政治危机相结合的斯里兰卡，经济有可能在 2022 年收缩 8.8%，明年再收缩 3.3%。亚行如此估计的同时也提醒整个地区，预防国际局势可能恶化。

专家们提到了可能持续存在的通胀将迫使各国政府收紧货币紧缩政策，并提及乌克兰冲突的升级，以及可能的新一波新冠疫情出现。

亚行首席经济学家阿尔伯特·帕克总结道：“数个可能导致经济增长放缓的风险已经出现在地平线了。”

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