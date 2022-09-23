俄罗斯大征兵 中国官媒称普京大势不妙

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俄乌战争近来局势骤变，迫使俄国总统普京宣布局部军事动员，具中国官方背景的微信公众号“牛弹琴”发文称，普京开始战争动员意味着俄罗斯到了最危险的时候。牛弹琴文章指出，可以预见，更多的士兵，将倒在血泊中；更多的家庭，将失去儿子、丈夫、父亲；当然，还可能有更多的妇女和儿童，生命也将终结在2022年。

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据中央社今天引述消息报道称，普京下令局部军事动员，中国官媒分析俄罗斯大势不妙。

俄罗斯自2月24日入侵乌克兰至今已逾半年，不同于期间中国媒体几乎一面倒挺俄，牛弹琴昨天发文指出，如今乌克兰大举收复失土，很明显普京（Vladimir Putin）现在压力山大，他最严峻的考验来了。俄罗斯到了最危险的时候，现在不仅仅与乌克兰，而且正与整个西方的军事机器作战，普京甚至预测，如果不遏制，接下来对方将朝克里米亚（Crimea）半岛，甚至对俄罗斯本土发动进攻，因此必须下令紧急战争动员。

据牛弹琴说，这也是二战结束后，俄罗斯（包括苏联时期）首次战争动员，对普京而言当前正是关键时刻，因即使2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛，当时也没下令动员。

牛弹琴汇整现阶段各国反应指出，仅中国重申展开停火谈判，其他国家的表态目前看来无转圜迹象。像是美国总统拜登（Joe Biden）称，将毫不犹豫继续支持乌克兰，德国总理朔尔兹（Olaf Scholz）指责普京说，战争动员是绝望的行为，俄罗斯无法赢得战争。法国总统马克龙（Emmanuel Macron）表示遗憾，普京把俄国和自家青年拖进战争的泥淖，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）则说，乌军将继续收复领土。

即因如此，牛弹琴预估未来战事的发展指出，势必将爆发更激烈的厮杀，因这是一场生死之战，乌军近来发动大反攻，5天内收复的领土超过俄军过去5个月占领的范围，俄军陷入苦战，更凸显前线作战部队的短缺。何况普京的辞典里，不允许输，经部分战争动员后，30万预备役可能上前线，等于前线部队人数逾倍增，得到大量补充的俄军，将展开更激烈的进攻，特别军事行动变成名副其实的战争。

而对于蒲亭最严峻的考验在于，因前线作战确实不利，西方步步紧逼，俄罗斯一旦垮掉，不仅仅是他的威望和执政，更包括俄罗斯的稳定和统一，最坏的结果，那就是俄罗斯真像苏联一样，再次分崩离析并陷入内战。

文章表示，普京最痛恨就是当年苏联的解体，他必须咬紧牙关，背水一战，而西方肯定不会被俄罗斯吓倒，他们已经从乌军愈战愈强中看到希望，更会加大对乌克兰的军事援助，继续消耗俄罗斯。

若战局继续僵持，是否俄国将不排除全面战争动员？如此北大西洋公约组织（NATO）的盟国会不会直接下场？俄罗斯会不会出现动荡？会不会真陷入全面战争乃至核战争？低估乌克兰和泽连斯基，普京付出沉重代价。

据该报道，此外，普京这次下达局部军事动员令，特别提及打算使用所有可用的武器。按普京的逻辑，借由公投使顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）等地并入俄罗斯，乌军持续作战，不就意味着这是攻击俄罗斯，俄国就可能使用核武？

那么北约有没有低估俄罗斯和普京呢？核大国被逼到绝境的后果难以预料。尽管如此，但现实很残酷，双方都很清楚，战场上拿不到的东西，别指望谈判桌上能拿到。所以一方在断然增兵，生产更多军火；另一方则在加强反攻，要求西方提供更多重型武器，西方更不会放弃彻底削弱俄罗斯的机会，如此情势将相当危险，“1000公里的战线，1000公里的火药桶”。

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