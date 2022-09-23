修复澳中关系 堪培拉称没那么简单

中国/澳大利亚

澳大利亚外长黄英贤星期四在与中国外长王毅的罕见会晤后警告说，澳中之间紧张的关系最终将得到恢复，但要逐步恢复，道路将是漫长的。但澳大利亚外长形容她与中国外交部长王毅的会晤是具 "建设性的"。澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯称对11月在巴厘岛举行的G20峰会上与中国国家主席习近平是否会面持开放态度。

广告 继续浏览后续

堪培拉称恢复澳中关系 "道路漫长"。澳大利亚外长黄英贤周四在纽约联合国大会期间与中国外长王毅会晤后。澳大利亚外交部长黄潘妮形容她与中国外交部长王毅的会晤是 "建设性的"。然而，她呼吁不要对两国关系的正常化高兴得太快。

黄英贤说：“我认为这是一条漫长的道路，双方都必须采取许多步骤，以实现更稳定的关系。”

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但在过去五年中，双方的关系恶化。争论的焦点包括中国在该地区的势力扩张，以及北京对新疆、西藏和香港的人权镇压。据法新社说，澳中两国争端在2020年达到了顶峰，当时堪培拉要求对新冠病毒的来源进行调查，而新冠病毒是在中国境内首次被发现的。

中国对从澳大利亚贸易几种产品进行了一波惩罚性制裁，以示报复。

据澳大利亚外交部长说，在与王毅的谈话中，她"非常清楚地 "提出了贸易报复问题，黄英贤还提出了澳大利亚记者程雷被拘留的问题和 "其他一些领事事务"。

法新社说，澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯Anthony Albanese暗示，他对11月在巴厘岛举行的G20峰会上与中国国家主席习近平会面持开放态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅