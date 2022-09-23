内蒙煤老板遭瞄准 官方对煤炭腐败倒查20年

中国/煤炭

在中共中央要求下，内蒙古官方2020年2月对涉煤炭腐败展开“倒查20年”行动。中共中纪委机关报表示，这项倒查行动截至目前已调查1163人，处分942人，并已追缴人民币628亿元。

广告 继续浏览后续

据中央社署名邱国强今天引述中国官方消息报道，中纪委旗下的中国纪检监察报今天称，中共内蒙古自治区党委2年多来按党中央要求，针对白向群、邢云、云光中等案暴露出的内蒙古煤炭资源领域深层次问题，以“高压之势”专项整治违规违法问题，在解决一批重大问题、查办一批重大案件、挽回一批国有资产损失、堵塞一批制度监管漏洞方面“收获了累累战果”。

纪检监察报出，截至目前为止，“倒查20年”行动已查处案件789件共1163人，并有19名干部主动投案。其中给予党纪政务处分942人，追缴挽回损失人民币628亿元，清收处置煤炭资源299亿吨。该报说，随着专项整治的深入推进，内蒙“涉煤腐败的盖子逐步揭开”，涉煤“黑色交易”浮出水面，一批“涉煤老虎”纷纷落马。其中，内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限公司“上下贪墨成风”，连续4任主要领导“前腐后继”，多达21人相继被查。

据中央社说，2022年1月18日，由央视与中纪委联合制作电视专题片“零容忍”的第4集“系统施治”单元中，即重点提到内蒙古煤炭资源领域的腐败治理典型。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅