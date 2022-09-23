台湾官员指控中国大陆封锁台湾属战争行为 称誓不投降

中国/台湾

台湾政府一位高阶安全官员以罕见坚定且直接的口吻表示，中国封锁台湾或占领台湾离岛，将被视为战争行为，且台湾不会投降。

广告 继续浏览后续

中央社今天引述路透社报道称，台湾官员称中国锁台属战争行为，誓不投降。

台湾总统蔡英文和其他政府官员一再表示希望维持和平，但如果遭到攻击，将会进行自我防卫。何种情况下有必要针对攻击作出回应？考量诸多情境，台湾政府通常未就此详述。据战略专家认为，中国可能不会对台湾直接发起全面性正面攻击那样的军事行动，北京当局可能的行动包括展开封锁，藉以试图逼迫台湾接受中国统治。

自从美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月初访问台湾以来，两岸紧张情势急剧升高，中国在台湾周边展开包括发射导弹和对台封锁等大规模军事演习，接下来虽然缩小规模，但后续军事活动没有停歇。

台湾和美国、日本等盟邦都关注与中国之间的任何冲突将会如何发展，还有台湾与盟友可能如何应对。

不愿具名的台湾高阶安全官员向路透社指出，中国于佩洛西访台后进行军演，突显出如果出现最糟状况，可能会发生什么事，并聚焦分析台湾将作何回应。这名官员说，“封锁是种战争行为、占领一座离岛是种战争行为”，并强调台湾认为北京此刻不太可能采取前述的任何一种行动。该官员称，“他们夺取（离岛）的唯一目的就是迫使我们谈判或投降。但我们不会投降或谈判。”

许多军事战略家，甚至台湾国防部都曾经表示，在没有发动全面入侵的情况下，中国可能会试图占领台湾离岛，例如就在中国近海的金门群岛和马祖列岛。

这名官员说：“那些都属于军事行动，这没有模糊的空间。”

路透社说，中国国务院台湾事务办公室没有立即回应路透社的置评要求。

上述官员同时表示，台湾方面没有排除明年中国会在台湾周边发动大规模军事演习的可能性，届时台湾正为2024年初的总统大选进行准备。官员提到：“这是我们此刻忧心的事。”中国可能采取的其他行动还包括加强在台湾周边的“灰色地带”战术，包含运用民间船只作掩护或进行网络攻击，展开进犯。

这名官员还说，除了大约每个月一次派出军舰通过台湾海峡的美国之外，其他国家应该向北京展现出，一旦台湾遭到攻击，他们会有所回应。该官员说，“提升吓阻非常重要，不只是美国，欧洲国家和日本也应该加入这股吓阻力量。”

据中央社此报道称，美国总统拜登（Joe Biden）在18日播出的媒体访问中说道，如果中国入侵台湾，美国军队将协防台湾，这是他在这项议题作出截至目前最明确的表态。这名官员更说，台湾生产全球最先进半导体，确保稳定符合全世界利益，“台湾海峡面临压力就是给芯片供应带来压力”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅