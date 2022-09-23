江苏政法委前书记王立科被判死缓 罪指钱放在海鲜盒子里行贿孙力军

中国/孙立军团伙案

中共江苏省政法委前书记王立科今天因受贿等多项罪名，遭长春中级法院一审判处死刑，缓期2年执行。王立科被指控曾行贿孙力军人民币近亿元。此为“孙力军政治团伙”又一人遭重判面临终身监禁。

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据中央社今天引述中国官方消息报道，吉林省长春市中级法院微信公众号通报称，长春中院22日一审公开宣判王立科受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织、伪造身分证件一案，对王立科以受贿罪判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行2年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

法院指出，1993年至2020年，王立科利用担任多项职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为他人在企业经营、贷款办理、职务调整、案件办理等事项上提供帮助，直接或伙同其特定关系人非法收受他人给予的财物共计折合人民币4.4亿余元。法院并指出，王立科为谋求本人及他人职务晋升等不正当利益，先后多次向公安部前副部长孙力军等人行贿共计9731万余元。他还被指为娄河涉黑犯罪组织从事违法犯罪活动，充当该组织的“保护伞”。

法院认为，王立科犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于王立科主动到案，主动交代办案机关尚未掌握的部分犯罪事实，积极退缴绝大部分违法所得，具有从轻处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。决定在其死刑缓期执行2年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

中共中纪委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的电视专题片“零容忍”第一集“不负十四亿”1月15日播出，披露王立科此前为升官多次行贿孙力军。2011年，王立科在孙力军到辽宁出差期间，首次送上一张存有100万元的银行卡，孙力军毫不推辞就收下了。此后，王立科多次专程到北京等地“看望”孙力军，送上银行卡、美元、公司股份。孙力军在纪录片中说：“他每年大概四五次来北京，每次都给我30万美金，放在一个小的海鲜盒里面。他每次来就说，我给你送点‘小海鲜’，我就知道怎么回事儿了。”专题片指出，王立科历年送给孙力军的“小海鲜”，到案发时累计折合9000多万元，而孙力军也没有让他失望。孙力军说，王立科去了江苏当副省长、公安厅长，后来又当了江苏省委常委、政法委书记，“这一路我都提供了帮助。我把他当作自己人。”

中央社说，“孙力军政治团伙”中的前司法部长傅政华，今天也在长春中院一审因受贿罪被判死缓，面临终身监禁。

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