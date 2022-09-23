法新社看孙立军遭判刑：习近平20大前立威

中国/反腐/孙立军

2020 年 4 月 7 日，时任公安部副部长的孙立军出席在中国湖北省武汉举行的一次抗疫会议。孙力军被指私藏私放大量涉及疫情的机密材料，中纪委9月30日决定予以“双开”。 资料照片

中国一家法院周五表示，一名前中国警察最高官员因收受9300万欧元的贿赂而被判处死刑缓期执行，这是继本周其他一连串的腐败定罪之后的又一次判刑。中国公安部门最近尤其成为反腐目标。

广告 继续浏览后续

据法新社说，53岁的孙立军是前公安部副部长，经常被指控对习近平主席不忠。孙立军已经认罪，并在好几个案件中被点名。据东北吉林省省会长春市中级人民法院在一份声明中宣布，他的死刑判决将在入狱两年后被减为无期徒刑。

中国正在进入一个敏感时期，距离10月16日中国共产党五年一次的代表大会开始还有不到三星期的时间，这次大会将见证中国领导高层更新。习近平有望继续担任中国共产党的最高领导人，这是前所未有的第三任期，并将以此证明习近平的权力，特别是通过习近平领导的反腐运动获得的权力，目前，随着一些令人震惊的判决，反腐运动的张力似乎在不断增强。

据法院的判词说，孙立军 "利用 "他在2001年至2020年期间担任过的许多职务，"帮助 "个人和企业获得某些好处，包括官员晋升或买卖官职，捞取巨额利益。孙立军直接或通过其亲属收受了价值6.46亿人民币（9300万欧元）的贿赂。据法院说，这些罪行 "特别严重"，"给国家和人民的利益造成了特别严重的损失"，判决命令没收他的所有个人财产。

孙立军还被指控操纵市场和非法持有两支枪械。据法院说，孙立军的罪行 "本应判处死刑"，但由于他供认不讳，配合调查并提供了 "其他重大案件的确凿证据"，他得以免死。然而，他的监禁将不会受到 "任何减刑或假释 "。

孙立军还因在2019年震撼中国的半自治领土香港的持续发生的激烈民主抗议活动中监督香港的安全问题而知名。

孙立军于2020年4月被捕。

在习近平2013年上任时发起的当前反腐运动中，至少有150万人受到惩罚。周四，67岁的中国前司法部长傅政华因收受相当于1700万欧元的贿赂而被判处死刑缓期执行。中国公安部门最近尤其成为反腐目标。周三宣布了对前公安高官的几项定罪。上海前警察最高官员龚道安被判处无期徒刑，他被指控接受了相当于1000多万欧元的贿赂。中国西南直辖市--重庆省的公安高官邓惠林因收受600万欧元的贿赂而被判处15年监禁。最后，中国北部省份山西的前公安高级官员刘新云因收受价值约190万欧元的贿赂被判处14年监禁。

据法新社说，所有这些人都被指控入伙了孙立军的 "反党政治集团"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅