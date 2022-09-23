港媒称习近平军委新班子搭成 军委副主席换人

中国/20大

中共二十大即将召开，据香港媒体分析，中共中央军事委员会领导层将作调整，习近平仍然是统帅（军委主席），两名军委副主席许其亮和张又侠已经72岁，势必退休。消息称，中国军队国防和军队改革研讨会前天在北京召开，会上传达了习近平的指示，军委领导层都曾出席。

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据中央社署名张谦今天引述港媒报道，中国军队军委新班子成型，但军委副主席换人。据星岛日报今天消息，在现任4名军委委员中，国防部部长魏凤和68岁，中央军委联合参谋部参谋长李作成69岁，按照年龄划线，都将卸任，只有军委政治工作部主任苗华、军纪委书记张升民可以留任。

按照惯例，共军军委副主席需要有一名军事将领，苗华和张升民都是政工将领，两人之中，苗华升任军委副主席的可能性较大。据该报指，苗华生于福州一个军人家庭，长期在驻闽的第31集团军服役，与在福建工作17年的习近平渊源深厚。苗华曾担任兰州军区政委、海军政委。

根据央视新闻联播的画面，一些上将以新职亮相，包括：一、61岁的李桥铭上将卸任北部战区司令员之后动态不明，但画面显示为（佩戴）陆军胸标，印证了他接替刘振立担任陆军司令员的传闻。二、相关画面显示，刘振立上将为军委机关部门胸标，相信有望进入新一届军委。三、今年一月卸任东部战区司令员的何卫东上将，臂章上四下八：上为“中央军委”，下为“联合作战指挥中心”。65岁的何卫东超龄服役，显示仍有大用，不排除是军委副主席的有力人选。四、国防大学前校长许学强盛传已经接替李尚福出任中央军委装备发展部部长，许学强已是军委机关臂章，看来传言不虚。李尚福上将也有露脸，相信将更上层楼。

文章总结指出，如此推测，共军新一届军委领导班子几已成型，军委副主席是苗华、何卫东；军委委员是李尚福（国防部长）、刘振立（联合参谋部参谋长）、张升民（政工部主任）等。据该报文章强调，上述高级将领担任的职务或有出入，但应该就是新军委核心成员。

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