王毅纽约今见库列巴 中国乌战立场有变？

乌克兰/俄罗斯/中国

中国外交部长王毅周五会见了乌克兰外交部长库列巴。此次会见可能惹恼莫斯科。在会见中，王毅向库列巴保证北京正在呼吁尊重 "所有国家的领土完整"。俄罗斯正在乌克兰东部占领领土上举办使兼并合法化的公民表决。此间媒体称中国官方立场与此公投保持了距离。乌克兰外长库列巴迅即在推特向全世界宣布称，中国外长王毅向他保证中国尊重乌克兰主权和领土完整，以及反对使用武力作为解决争端手段。此前俄罗斯总统普京透露，中国国家主席习近平对乌克兰战争表示关切，法新社说，这似乎暗示了北京方面的某种恼怒，这是自2月份俄罗斯军事侵略开始以来闻所未闻的中国立场转变。

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据法新社说，中国和乌克兰外长在纽约会晤。王毅与库列巴是在纽约的联合国大会期间进行的会晤。这是自2月底俄罗斯开始对乌克兰进行军事侵略以来，他们第一次举行公开面对面的会谈。

二人会见之际，俄罗斯的吞并公投周五在完全或部分由莫斯科控制的乌克兰部分地区开始进行。被基辅和西方谴责为 "假公投 "的投票标志着乌克兰战争冲突的明显升级。

根据中国外交部的一份声明，"习近平主席强调，所有国家的主权和领土完整都应得到尊重，"王毅周五对他的乌克兰同僚库列巴也如此说。王毅还说："应该认真对待所有各方的合法安全关切。"法新社说，这显然是指的是俄罗斯对北约扩张的关切。中国外交部发言人以前也发表过类似的所有国家的主权和领土完整都应得到尊重的评论。但这是第一次当面向一名乌克兰高级官员说出。

王毅和库列巴曾通过电话，包括在3月和4月，但自2月以来从没有见过面。

法新社说，这次会见可能是一个迹象，表明中国官方是中立的，但有时被西方指责为对俄罗斯过于支持，现在似乎想更加平衡自己的立场。

王毅本周已经在纽约与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会面。

据王毅对库列巴称，"中国一直致力于促进和谈，从不袖手旁观，也从不火上浇油，不会利用局势谋取私利。"

会谈结束后，乌克兰外长库列巴在他的推特账户发布了一张与王毅两人握手的照片，背景是中国和乌克兰的国旗。库列巴在推特中说：“我的中国同僚王毅重申了中国对乌克兰主权和领土完整的尊重，以及反对使用武力作为解决争端手段。”

法新社说，近年来，中国和俄罗斯的关系越来越密切，加强了双方的关系以制衡美国。北京既没有支持也没有公开批评俄罗斯对乌克兰的入侵。但中国的外交部门在面对西方的制裁时多次表示支持莫斯科。

然而，本周中国再次呼吁在乌克兰实现 "停火"。上周，俄罗斯总统普京和他的中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦举行了一次区域峰会。虽然普京欢迎习近平在乌克兰问题上的 "平衡立场"，但俄罗斯国家元首也表示，他 "理解习近平对乌克兰战争的关切"。

法新社说，这一声明似乎暗示了北京方面的某种恼怒，这是自2月份俄罗斯军事干预开始以来闻所未闻的。

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