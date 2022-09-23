香港的新闻自由信心跌到历史最低点

香港/新闻自由度

根据周五公布的一项年度调查，香港记者对香港保障新闻自由的能力的信心下降到了历史最低点，97%的香港新闻界的人说他们的工作条件已经大大恶化了。

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一项调查说，香港对新闻自由的信心处于历史最低点。该调查由香港记协和香港民意研究学会联合进行，调查了1000名居民和169名专业记者。

2021年，记者新闻自由得分从2013年调查启动时的42分骤降至26.2分，创历史新低，根据该调查的排名系统，较高的数字标志着对新闻自由更有信心。97%的受访记者表示，在过去一年中，新闻自由 "明显下降"，其中93%是因为 "政府 "的原因。

据法新社说，这一结果是在香港记者工会主席陈朗昇前一天对妨碍执法的指控不认罪后公布的。据香港警方指控说，陈朗昇拒绝向警察出示他的身份证。

自1997年香港回归中国以来，香港的新闻自由排名不断下降。自2019年中国在支持民主和有时是激烈的抗议活动后发起镇压以来，这种下滑情况急剧恶化。

在无国界记者组织今年早些时候公布的年度新闻自由指数中，香港下降了68位，排名第148。

相比之下，香港在2002年的第一次年评价年度新闻自由指数排名中位居世界第18位。

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