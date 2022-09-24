中国传打科兴疫苗患肺结节 官方解释也斥是谣言 曾传患白血病糖尿病

中国/新冠病毒/科兴疫苗

近日网络盛传接种北京科兴疫苗罹患肺结节，相关消息两小时内浏览数破2000万引发恐慌，官方否认并指莫让谣言干扰抗疫大局。此前则盛传，接种科兴等疫苗导致糖尿病和白血病。话题全网热搜逾两小时破两千万，却突然被屏蔽，不过有关“北京科兴”、“科兴疫苗”、“科兴疫苗举报”、“科兴疫苗肺结节”的关键字，热搜仍破800万甚至4千万，累计破亿。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国传打科兴疫苗患肺结节。网络平台“卫柏兴说医改”22日刊登文章“科兴半夜上热搜，相关话题流览量已经过亿”，当中汇整网友声称接种北京科兴疫苗后，经体检发现罹患肺结节的控诉。

据该文章指出，近来中国微博广传控诉接种科兴疫苗后患肺结节的贴文，并以“#科兴 肺结节#”或“#北京科兴肺结节#”作主题标签。当中有网友说，“看到好多人打完体检出肺结节，我一个好朋友也是，我自己压根没敢体检，不过经常晚上临睡着前我都会咳嗽”。

还有网友指出：“纠结了好久到底为什么今年体检突然有了肺内结节，原来原因在这吗？”、“难怪我们办公室7个人5个肺结节”、“虽然很不想引起舆论，但是我身边好几个朋友这两三个月接连不是荨麻疹就是肺结节，而且体检肺结节的两位女性并不是抽菸人群。”

该消息指出，当这个话题的全网热搜逾两小时破两千万，却突然被屏蔽，不过有关“北京科兴”、“科兴疫苗”、“科兴疫苗举报”、“科兴疫苗肺结节”的关键字，热搜仍破800万甚至4千万，累计破亿。

该报道引述中国经济日报昨天说，已有多位专家对此辟谣，并说从免疫原理看，灭活疫苗与肺结节风险没有关联。该报指出，肺结节病因多样，主要分为病毒、细菌、支原体、真菌等病原体感染导致的结节，和尘肺、肿瘤性肺结节等非感染性结节。科兴疫苗属于灭活疫苗，研制过程已使病毒处理致死，失去繁殖、感染能力，不会感染肺组织产生结节。

该报又表示，科兴疫苗通过世界卫生组织评估批准。在疫苗相关不良反应事件中，从未提及肺结节风险。不接种疫苗每年仍会有相当比例的人群检测出肺结节，正常人群肺结节的检出率一般介于20%至40%，也可高达70%。

据中央社说，今年5月中国网络流传声称来自中国30多个省市自治区的白血病患者的公开信，指控接种新冠疫苗后患此病，当时统计到上千病例。接种的疫苗以科兴生物为主，其余包括北京生物等。今年7月卫柏兴说医改也曾刊登“1000多孩子集体第1型糖尿病，父母泪诉再求助！”的公开信，当中指控孩子接种科兴生物、北京生物等灭活疫苗后罹患第1型糖尿病，孩子要终身注射胰岛素，身心备受折磨。

不过医界专家则否认上述问题与施打疫苗有关。此前港媒引述香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌表示，“没有证据”显示COVID-19疫苗导致白血病，两者“没有关联”。中央社说，中国国务院联防联控机制曾针对国产新冠中国疫苗安全性、有效性举行新闻发布会。专家在会中强调，接种新冠疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生，这些都是网络上不负责任的错误言论。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅